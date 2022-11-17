Эксперт рассказал об опасности установки заблокированных приложений

По его словам, прежде чем передать свой гаджет другому лицу следует удалить или перенести личные фотографии, чтобы защитить их от копирования, и выйти из iCloud. Важно также удалить личную информацию из телефонных заметок.

«Многие люди оставляют в заметках пароли от соцсетей. Человек, который будет устанавливать приложения, может украсть личную информацию пользователя и воспользоваться ею в корыстных целях. В данном случае нужно почистить телефон и установить двухфакторную аутентификацию», - отметил Вакулин.



Он добавил, что существует опасность установки вредоносного ПО, например, программ для удаленного доступа, которые позволяют прослушивать телефонные звонки.

Ранее в правительстве РФ заявили, что российский магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на смартфоны, сообщает RT.

