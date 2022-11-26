Эксперт рассказал, как выявить шпионскую программу в смартфоне

По словам эксперта, выявить «шпиона» возможно, просматривая в настройках список подключенных к приложениям внешних активных устройств.

Кроме того, специалист посоветовал установить на смартфоне двухфакторную идентификацию. Кувиков пояснил, что это затруднит доступ посторонних к устройству.

Также эксперт призвал не скачивать приложения из сомнительных источников. Если все же пользователь загрузил спорную программу, следует проверить ее антивирусом.

