Тело писателя Никитина заморозят для воскрешения в будущем

Тело писателя-фантаста Юрия Никитина, скончавшегося в пятницу, будет заморожено для возможного оживления в будущем, сообщила его вдова Лилия.

По ее словам, это было последней волей Никитина. При жизни фантаст верил, что в будущем наука разовьется до уровня, когда можно будет воскрешать замороженные тела.

Вдова в своих соцсетях объявила сбор средств на процедуру криоконсервацию.



По словам вдовы писателя, криоконсервация в том числе поможет сохранить живую связь с человеком, на чьих книгах выросли тысячи россиян.



Никитин был автором более 40 книг, широкую известность ему принес цикл «Трое из Леса». Среди известных работ Никитина - героическое фэнтези «Троецарствие» и сборник «Странные романы».

