Тело писателя Никитина заморозят для воскрешения в будущем
Тело писателя-фантаста Юрия Никитина, скончавшегося в пятницу, будет заморожено для возможного оживления в будущем, сообщила его вдова Лилия.
По ее словам, это было последней волей Никитина. При жизни фантаст верил, что в будущем наука разовьется до уровня, когда можно будет воскрешать замороженные тела.
Вдова в своих соцсетях объявила сбор средств на процедуру криоконсервацию.
По словам вдовы писателя, криоконсервация в том числе поможет сохранить живую связь с человеком, на чьих книгах выросли тысячи россиян.
Никитин был автором более 40 книг, широкую известность ему принес цикл «Трое из Леса». Среди известных работ Никитина - героическое фэнтези «Троецарствие» и сборник «Странные романы».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru