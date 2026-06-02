Россиянам рассказали, как распознать мобильное приложение с уязвимостями
Последствия использования мобильных приложений с уязвимостью могут быть совершенно разными, однако самыми неприятными могут стать утечки персональных данных, сказал НСН Артем Геллер.
В IT-отрасли много непрофессиональных кадров, из-за чего на свет и рождаются различные продукты с уязвимостями, сказал НСН разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Эксперты по кибербезопасности обнаружили 48,8 тыс. уязвимостей в популярных мобильных приложениях российских разработчиков за 2025 год, что на 63% больше показателя годом ранее, пишет «Коммерсант». При этом количество критических угроз составило более 19 тыс. Геллер отметил, что в IT-отрасли иногда появляются инструменты, которые недостаточно эффективны.
«Специалистов, которые действительно понимают в безопасности, становится сильно меньше. Порог входа в профессию сильно снижается, в программисты переходят те люди, которые подобным раньше не занимались. Вопрос к компетенции людей, которые запускают такие продукты. Здесь действительно есть проблема. В IT такое достаточно часто бывает так, когда создают какие-то инструменты, которые должны заменить специалистов, однако эти инструменты недостаточно эффективны, хотя и шума много», — сказал собеседник НСН.
По его словам, последствия использования мобильных приложений с уязвимостью могут быть совершенно разными, однако самыми неприятными могут стать утечки персональных данных.
«Последствия могут быть абсолютно любые. В первую очередь речь идет об утечках личной информации и персональных данных непонятно кому в руки. В остальном не критично. Важно, чтобы люди, когда пользуются приложениями, близкими к финансам и схожим областям жизни, выбирали инструменты понадежнее. Это может быть опасно, так как напрямую связано с деньгами. По приложению можно понять, что оно ненадежное, но для этого надо быть специалистом. Обычный человек вряд ли что-то поймет. Надо просто смотреть, сколько лет это приложение на рынке, какие еще есть приложения у этого разработчика, почитать отзывы в интернете. Эти шаги могут нас уберечь», — добавил Геллер.
Глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук ранее объяснил НСН, что целью кибератак на российские компании является вовсе не хайп и шумиха в СМИ, а ослабление критической инфраструктуры страны.
