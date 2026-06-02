«Моего Зверева купили!»: Никас Сафронов признался, что подделывал картины
После скандала с работами Неизвестного в Третьяковке Никас Сафронов заявил НСН, что установить подлинность произведения искусства, если автор уже мертв, крайне сложно, и рассказал, как однажды его копии других художников выдали за оригиналы.
Народный художник России Никас Сафронов признался НСН, что в юности по просьбе написал несколько работ в стиле советского художника-авангардиста Анатолия Зверева, которые потом выдали за подлинные работы.
Скандал разгорелся вокруг выставки Эрнста Неизвестного в Третьяковской галерее, приуроченной к 100-летию со дня его рождения. На выставке обнаружили много фальшивок. СК РФ провел обыски по уголовному делу, в том числе в Третьяковской галерее, были изъяты и осмотрены 37 картин и 10 скульптур. По данным «Коммерсанта», директор аукционного дома «Первые имена» Роза Верховина, основательница галереи «Веллум» Любовь Агафонова и исполнительный директор Prometheus Art Foundation Вячеслав Ершов проходят по делу потерпевшими.
Сафронов отметил, что подтвердить подлинность картин сегодня – это почти невозможная задача и признался, что он сам копировал известных коллег.
«Очень сложно отличить копию от оригинала. Даже меня во времена моего студенчества просили нарисовать под каких-то художников, под Анатолия Зверева. Ну и я рисовал, даже не спрашивал, для чего им это нужно в такой технике. Позже я увидел одного коллекционера, который сказал: «Вот это у меня лучший период Зверева». А я увидел там пару моих работ. Ну я, конечно, не думал, что они так далеко зайдут и будут выдавать мои работы в стиле Зверева за Зверева», - поделился он.
Сафронов отметил, что очень важно, чтобы сам художник или скульптор подтвердил подлинность своих работ, если он еще есть в живых и уточнил, что помнит каждую свою картину или набросок.
«Во-первых, у нас нет экспертов на того или иного художника. Есть приблизительная, условная оценка. Во-вторых, вот мне прислали наследники каких-то моих дальних родственников мои работы. Это мои школьные работы, которые я делал во втором-третьем классе, и я дарил их каким-то родственникам. Но они хотя бы на меня вышли, я просмотрел работы, поставил приблизительные даты на них и выдал им сертификат, что это мои работы. Важно, чтобы сам художник или скульптор подтверждал свои работы. Я знаю все свои работы, даже если это этюд или эскиз. Даже если я делал копию с другого художника, а я делал их очень много в процессе учебы. Но если человека уже нет в живых, то возникает путаница», - подытожил он.
Ранее экс-директор государственного музея имени А.С. Пушкина Елизавета Лихачева заявила НСН, что существует практика, когда даже после смерти скульптора по его слепкам и отливкам создают скульптуры и официально продают их, так что можно ли считать подделками изъятые работы художника и скульптора Эрнста Неизвестного – вопрос.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- АКОРТ: Базовый набор продуктов в мае подешевел на 11,4%
- Песков: Россия сохраняет открытость к мирным переговорам с Украиной
- В Берлине в ДТП с трамваем пострадали 20 человек
- Песков: Киев уничтожал колледж в Старобельске намеренно
- «Военных хватает»: Генерал Соболев опроверг, что Минобороны готовит мобилизацию
- Суд оштрафовал Telegram на 3,8 млн рублей
- Работать не будет: Почему связь 5G станет проблемой для пользователей
- Отработка целей: Чем ответит Россия на ядерное оружие США в Европе
- Пашинян пообещал приехать на следующую встречу ЕАЭС
- «Моего Зверева купили!»: Никас Сафронов признался, что подделывал картины