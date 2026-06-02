Народный художник России Никас Сафронов признался НСН, что в юности по просьбе написал несколько работ в стиле советского художника-авангардиста Анатолия Зверева, которые потом выдали за подлинные работы.

Скандал разгорелся вокруг выставки Эрнста Неизвестного в Третьяковской галерее, приуроченной к 100-летию со дня его рождения. На выставке обнаружили много фальшивок. СК РФ провел обыски по уголовному делу, в том числе в Третьяковской галерее, были изъяты и осмотрены 37 картин и 10 скульптур. По данным «Коммерсанта», директор аукционного дома «Первые имена» Роза Верховина, основательница галереи «Веллум» Любовь Агафонова и исполнительный директор Prometheus Art Foundation Вячеслав Ершов проходят по делу потерпевшими.

Сафронов отметил, что подтвердить подлинность картин сегодня – это почти невозможная задача и признался, что он сам копировал известных коллег.

«Очень сложно отличить копию от оригинала. Даже меня во времена моего студенчества просили нарисовать под каких-то художников, под Анатолия Зверева. Ну и я рисовал, даже не спрашивал, для чего им это нужно в такой технике. Позже я увидел одного коллекционера, который сказал: «Вот это у меня лучший период Зверева». А я увидел там пару моих работ. Ну я, конечно, не думал, что они так далеко зайдут и будут выдавать мои работы в стиле Зверева за Зверева», - поделился он.