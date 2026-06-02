В нижегородской колонии трое заключенных пытались сбежать при помощи подкопа
Силовики разоблачили троих заключенных нижегородской колонии, готовивших побег при помощи подкопа. Об этом сообщило управление МВД по Нижегородской области.
По данным ведомства, трое осужденных более двух лет готовились к побегу из тюрьмы и планировали покинуть страну.
«В обязанности одного из соучастников входил общий контроль и приискание карты местности. Второй изготавливал предметы, необходимые для побега, а третий подбирал людей для подготовки подкопа», - рассказали в ГУ МВД.
Правоохранители также отметили, что злоумышленники пропагандировали среди заключенных радикальную экстремистскую идеологию и нарушали порядок содержания осужденных.
Суд признал фигурантов виновными в организации деятельности экстремистской организации и участии в ней, побеге из места лишения свободы, из-под ареста либо из-под стражи, а также в дезорганизации деятельности обеспечивающих изоляцию от общества учреждений. Злоумышленникам назначили от 8 лет 2 месяцев до 10 лет 6 месяцев колонии. Приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее Федеральная служба исполнения наказаний опровергла появившиеся в СМИ сообщения о якобы побеге осужденных в Чувашии.
