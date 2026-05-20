Google давно нужно было заняться безопасностью продуктов, предлагаемых пользователям, однако новые правила установки приложений могут обернуться для российских пользователей Android проблемами, которые, впрочем, можно будет обойти, заявил НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

Google с осени введет новые правила, по которым установить приложения на смартфоны с ОС Android станет сложнее. Меры затронут в первую очередь разработчиков приложений. Компания заявляет, что «новая система проверки разработчиков в Android — это дополнительный уровень безопасности», который затрудняет злоумышленникам повторное распространение вредоносного контента.