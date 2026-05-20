«Лазейки найдутся»: Россияне не лишатся приложений из-за новых правил Google
Приложения для Android станут более безопасными, при этом у части пользователей может исчезнуть, например, доступ к банковским сервисам, заявил НСН IT-эксперт Артем Геллер.
Google давно нужно было заняться безопасностью продуктов, предлагаемых пользователям, однако новые правила установки приложений могут обернуться для российских пользователей Android проблемами, которые, впрочем, можно будет обойти, заявил НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Google с осени введет новые правила, по которым установить приложения на смартфоны с ОС Android станет сложнее. Меры затронут в первую очередь разработчиков приложений. Компания заявляет, что «новая система проверки разработчиков в Android — это дополнительный уровень безопасности», который затрудняет злоумышленникам повторное распространение вредоносного контента.
«Давно надо было этим заняться, потому что обычно новости, связанные с тем, что кто-то установил мошенническое приложение, связано в основном с Google. Возможно, еще один более внимательный осмотр приложения с дополнительными сведениями может отсеять часть российских приложений. Это будет очень индивидуально и усложнит обновление приложений и появление новых, или какой-то банк исчезнет, например. Мы, скорее всего, столкнемся с единичными подобными случаями. Не думаю, что это будет распространяться на все, как в Apple Store», - полагает Геллер.
С одной стороны, приложения могут не обновляться или стать недоступными для российских пользователей, но, с другой, весь спектр приложений будет более проверен. Россиянам из-за новой политики Google станет чуть тяжелее, чем всем остальным, отметил IT-эксперт, но и они смогут найти альтернативные пути установки исчезнувших приложений на Android.
«Лазейки появятся, и вряд ли Google поспешит их устранять, потому что ему все равно хочется, чтобы наши пользователи оставляли деньги каким-либо образом - через другие страны, через нашу страну… Чтобы мы платили внутри приложений за подписки. Им не хочется менять систему, именно поэтому они все еще оставили возможность установки приложений не из AltStore. Поэтому, если что-то и будет хуже, то незначительно», - считает Геллер.
Ранее ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук рассказал НСН, зачем Apple добавит в iOS 27 доступ к разным моделям ИИ.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин: В России китайский язык учат более 100 тысяч граждан
- Не отказ, а ротация: Что предпринимают компании в условиях резкого подорожания офисов
- Лукьяненко заявил о нехватке книг в жанре настоящей научной фантастики
- «Пусть зацепят зрителя!»: Кинотеатры опровергли «демарш» против фильмов об СВО
- Юрист назвал самые распространенные мошеннические схемы для обмана дачников
- Мясников заявил, что каждый лишний килограмм веса «забирает жизнь»
- «В школу не устроиться»: Где работать учителям физкультуры
- Песков рассказал, что его дочь заговорила по-китайски раньше, чем по-русски
- «Где взять 10 триллионов?»: В Госдуме не видят решение проблем ЖКХ без «частников»
- В Севастополе десять детей пострадали при обрушении балкона школы