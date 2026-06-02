Бутман пообещал удивить спектаклем с Безруковым на Московском джазовом фестивале
Московский джазовый фестиваль — один из самых масштабных в мире, сказал НСН Игорь Бутман.
Народный артист России, худрук Московского джазового оркестра Игорь Бутман рассказал в эфире НСН, что на Московский джазовый фестиваль приедут артисты из более чем 15 стран.
С 8 по 14 июня 2026 года в столице в пятый раз пройдёт Московский джазовый фестиваль под художественным руководством народного артиста России Игоря Бутмана. Более тысячи артистов из России и зарубежья соберутся на площадках по всему городу: в Концертном зале имени П. И. Чайковского, в саду «Эрмитаж», парке «Зарядье», Парке Горького и на ВДНХ. Фестиваль сочетает выступления звёздных имён и молодых коллективов. Бутман рассказал, какие российские артисты выступят на фестивале.
«Это масштабное событие для любого города, для любой страны, ведь фестиваль проходит в лучшем городе Земли — Москве, на нём выступят отличные артисты. Этот фестиваль — один из самых масштабных в мире. У нас есть примеры фестивалей, на которые мы ориентируемся для того, чтобы как можно больше людей познакомились и с новыми артистами, и увидели звезд прошлого. В этом году у нас большая цельная программа. Фестиваль мощный, интересный, разнообразный. Будет много молодежи. Мы представим наших молодых музыкантов из других городов нашей страны. В числе участников — Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Сергей Безруков, Виктор Добронравов & LRK Trio, Пётр Налич, Пётр Дранга и Бэнд, Алексей Гоман и "Маленький оркестр", Billy’s Band, ВИА "Пролетарское танго". Кульминацией фестиваля станет закрытие 15 июня, где состоится премьера музыкально‑поэтического спектакля "Слово о полку Игореве" с участием меня и Сергея Безрукова», — сказал собеседник НСН.
Спектакль «Слово о полку Игореве», объединяющий джаз, поэзию и театр, покажет, как классические тексты могут звучать в современной музыкальной интерпретации.
Бутман также рассказал об иностранных гостях фестиваля.
«К нам приедут артисты из более чем 15 стран. Среди них — США, Таиланд, Китай, Аргентина, Беларусь, Куба, Намибия, ЮАР, Турция, Греция, Грузия, Ямайка, Доминиканская Республика, Армения и Австралия. Будут гости из Узбекистана. Например, из США приедут тенор-саксофонистка и вокалистка Камилла Турман, которую критики сравнивают с Эллой Фицджеральд и Сарой Воан, и барабанщик Дарелл Грин. Также из США приедут вокалистка Тирни Саттон — многократный лауреат премии «Грэмми», пианист Тамир Хенделман. Традиционно будут гости из Таиланда — трио KIKI из Бангкока, образованное в 2021 году гитаристом Ноном, мультиинструменталистом Боссом и вокалисткой Хелен. И еще многие другие», — рассказал артист.
В рамках фестиваля также состоится международный форум Jazz Across Borders (12–13 июня) — площадка для продюсеров, менеджеров и музыкантов со всего мира.
Ранее Бутман рассказал НСН, что интерес к джазу в последнее время вырос, о чем говорит появление молодых талантов, прирост аудитории, а также увеличение количества мероприятий, фестивалей и концертов.
