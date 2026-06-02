Бутман заявил о «потеплении» отношений с иностранными артистами
Искусство остаётся единственным надёжным мостом между Россией и Западом, сказал НСН Игорь Бутман.
Народный артист России, худрук Московского джазового оркестра Игорь Бутман рассказал НСН, что все больше иностранных артистов хотят приехать на Московский джазовый фестиваль.
С 8 по 14 июня 2026 года в столице в пятый раз пройдёт Московский джазовый фестиваль под художественным руководством народного артиста России Игоря Бутмана. Более тысячи артистов из России и зарубежья соберутся на площадках по всему городу: в Концертном зале имени П. И. Чайковского, в саду «Эрмитаж», парке «Зарядье», Парке Горького и на ВДНХ. Фестиваль сочетает выступления звёздных имён и молодых коллективов. Бутман отметил, что отношения с иностранными артистами становятся более трезвыми, что не может не радовать.
«Мы отмечаем позитивную динамику: менеджеры и агенты многих иностранных артистов вновь выходят с нами на контакт и выражают искреннее желание выступить на нашем фестивале. Они осознают, что отмена выступлений и запрет культуры ведут к разрушению диалога. Искусство остаётся единственным надёжным мостом между Россией и Западом — именно оно позволяет нам говорить на одном языке, будь то джазмены без нот или классики с нотами. Обстановка постепенно становится более трезвой и прагматичной, и это вселяет оптимизм. Особенно важно, чтобы наши молодые музыканты получили возможность встретиться со своими кумирами — это критически значимо для развития отечественной сцены», — сказал собеседник НСН.
Ранее Бутман рассказал в эфире НСН, что на Московский джазовый фестиваль приедут артисты из более чем 15 стран.
