Кто доиграется: Плату за международный трафик отложили из-за рейтингов властей

Евгений Минченко заявил НСН, что в последнее время слишком много инициатив, которые ухудшают положение людей, власти боятся с этим «доиграться».

Перенос введения дополнительной платы за потребление международного трафика призван спасти рейтинг властей от снижения накануне выборов в Госдуму, заявил НСН политолог Евгений Минченко.

Власти решили отложить введение дополнительной платы за потребление международного трафика свыше 15 Гб в месяц. Об этом со ссылкой на источники на телеком-рынке сообщает РБК. Изначально такую плату планировали ввести до 1 мая, потом источники на телекоммуникационном рынке называли срок 1 июня. Сейчас два собеседника рассказали, что обсуждается перенос сроков ближе к осени, еще один — на время после выборов в Госдуму (состоятся 18-20 сентября). Минченко уверен, что это решение ударило бы по рейтингу правящей партии.

«Я думаю, что нужно время для подготовки операторов. Также очевидно, что им просто сказали, что они занимаются откровенным вредительством. Это явно нанесет ущерб рейтингу властей. Я не знаю ни одного человека, который бы положительно воспринял эту новость: «Наконец-то с нас операторы будут брать дополнительные деньги!». Понятно, что и так у людей разрушается традиционный образ жизни, еще один такой «подарочек» никому не нужен. Конечно, это негативно бы повлияло на результаты правящей партии, в целом на доверии это бы плохо сказалось. Оно и так сейчас переживает эрозию. Если они решили ввести дополнительные сборы, они введут. Если на выборы это не повлияет, повлияет на что-то другое. У нас в последнее время перебор инициатив, которые ухудшают положение людей, с этим можно просто доиграться», - отметил он.

Ранее разработчик сайта Кремля Артем Геллер заявил «Радиоточке НСН», что решение правительства ограничить зарубежный трафик навредит всему интернету, а не только запрещённым сайтам.

