Перенос введения дополнительной платы за потребление международного трафика призван спасти рейтинг властей от снижения накануне выборов в Госдуму, заявил НСН политолог Евгений Минченко.

Власти решили отложить введение дополнительной платы за потребление международного трафика свыше 15 Гб в месяц. Об этом со ссылкой на источники на телеком-рынке сообщает РБК. Изначально такую плату планировали ввести до 1 мая, потом источники на телекоммуникационном рынке называли срок 1 июня. Сейчас два собеседника рассказали, что обсуждается перенос сроков ближе к осени, еще один — на время после выборов в Госдуму (состоятся 18-20 сентября). Минченко уверен, что это решение ударило бы по рейтингу правящей партии.