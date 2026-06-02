Умерла заслуженная артистка России Нина Марушина

Актриса, заслуженная артистка России Нина Марушина умерла на 92-м году жизни. Об этом говорится в сообщении Московского драматического Театра имени Пушкина.

Учреждение назвало смерть Марушиной невосполнимой утратой.

«Без Нины Александровны невозможно представить себе историю Театра Пушкина. Она пришла в театр тогда, когда главным режиссером был Борис Равенских, и преданно служила этой сцене 64 года», – отметили в театре.

Нина Марушина родилась в 1935 году, окончила Школу-студию МХАТ в 1962-м и с этого же года присоединилась к труппе Театра Пушкина. На счету артистки десятки работ, среди них роли в спектаклях «Поднятая целина», «Ревизор», «Тартюф». Марушина была удостоена ряда наград, в том числе медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и ордена Дружбы.

ФОТО: ТАСС
