Себе дороже: Почему УК не хотят пускать в дом интернет-провайдеров

Провайдеры не могут проводить работы на свое усмотрение, нужен механизм согласования с УК, заявил НСН Юрий Нетреба.

Управляющие компании не хотят пускать в дом интернет-провайдеров без согласования, так как за ошибки в работе мастеров УК расплатится штрафами, заявил НСН юрист в сфере защиты ЖКХ, адвокат Юрий Нетреба.

Коммунальные службы выступили против допуска интернет-провайдеров в дома без согласования с управляющими компаниями и жильцами. По их мнению, обновленные нормы не обеспечивают должной защиты домового имущества и создают перекос в пользу операторов, пишут «Известия». Нетреба объяснил, почему согласование необходимо.

Юрист: Штрафы не решат проблему интернет-монополии в домах

«Проблемы фиксируются много лет, потому что необходимо сохранить конкурентную борьбу среди рынка оказания информационных услуг, при этом управляющая организация несет ответственность за ненадлежащее управление домом. Очень часто их привлекают к ответственности за провисание проводов, незакрытые в кабель каналы, им грозят штрафы и материальная ответственность. Поэтому необходимо оставить уведомление УК о проведении работ, также важно, чтобы после проведения работ была осуществлена приемка. Нельзя действовать без управляющей компании, которая будет представлять интересы собственников по факту. Управляющая компания в итоге остается крайней, это никому не нужно. Плюс это действительно безопасность жителей. Провайдеры не могут проводить работы на свое усмотрение, нужен механизм согласования», - рассказал он.

Многие жильцы многоквартирных домов по-прежнему сталкиваются с невозможностью выбора интернет-провайдера, оперативные обращения в прокуратуру могут повлиять на ситуацию, но это еще не спасательный круг. Об этом в разговоре с НСН заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

ФОТО: ТАСС / Максим Конанков / Octagon.Media
