Себе дороже: Почему УК не хотят пускать в дом интернет-провайдеров
Провайдеры не могут проводить работы на свое усмотрение, нужен механизм согласования с УК, заявил НСН Юрий Нетреба.
Управляющие компании не хотят пускать в дом интернет-провайдеров без согласования, так как за ошибки в работе мастеров УК расплатится штрафами, заявил НСН юрист в сфере защиты ЖКХ, адвокат Юрий Нетреба.
Коммунальные службы выступили против допуска интернет-провайдеров в дома без согласования с управляющими компаниями и жильцами. По их мнению, обновленные нормы не обеспечивают должной защиты домового имущества и создают перекос в пользу операторов, пишут «Известия». Нетреба объяснил, почему согласование необходимо.
«Проблемы фиксируются много лет, потому что необходимо сохранить конкурентную борьбу среди рынка оказания информационных услуг, при этом управляющая организация несет ответственность за ненадлежащее управление домом. Очень часто их привлекают к ответственности за провисание проводов, незакрытые в кабель каналы, им грозят штрафы и материальная ответственность. Поэтому необходимо оставить уведомление УК о проведении работ, также важно, чтобы после проведения работ была осуществлена приемка. Нельзя действовать без управляющей компании, которая будет представлять интересы собственников по факту. Управляющая компания в итоге остается крайней, это никому не нужно. Плюс это действительно безопасность жителей. Провайдеры не могут проводить работы на свое усмотрение, нужен механизм согласования», - рассказал он.
Многие жильцы многоквартирных домов по-прежнему сталкиваются с невозможностью выбора интернет-провайдера, оперативные обращения в прокуратуру могут повлиять на ситуацию, но это еще не спасательный круг. Об этом в разговоре с НСН заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
