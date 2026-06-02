Число отравившихся в кафе в Пятигорске возросло до 70
Семьдесят человек отравились в кафе в Пятигорске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Ставропольского края.
«Количество пострадавших в кафе в Пятигорске увеличилось до 70 человек», – рассказали в ведомстве.
Региональный Минздрав уточнил, что 59 человек получают помощь в стационаре, еще 11 - амбулаторно, пишет RT.
Ранее в Пятигорске гости одного из кафе почувствовали себя плохо после посещения заведения. Сообщалось о 50 пострадавших. После инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание либо отравление.
