Россиянам рассказали, как проверяется косметика из «российской полки»
Елизавета Туркенич заявила в пресс-центре НСН, что получить знак о качестве косметическим брендам не так просто, а вот Петр Шелищ напомнил о "дырах" в законопроекте о "российской полке".
В России выстроена система тестирований и исследований косметической продукции, которая позволяет получить знак о качестве, и проходят ее менее половины тех, кто подал заявку. Об этом в пресс-центре НСН рассказала основатель парфюмерно-косметической компании с собственным производством «Perfumes stories», парфюмер и аромастилист Елизавета Туркенич.
«В России есть способы доказать качество продукции. Например, на Кубани это возможно с помощью получения знака «Сделано на Кубани». Там проводятся испытания в лабораторных условиях. Назначается комиссия, в которую входят в том числе представители Роспотребнадзора и лица, занимающие руководящие должности в компании, чья продукция тестируется. Дополнительно происходят лабораторные испытания с предоставлением производителем всех документов, подтверждающих качество продукции. И по истечению двух месяцев после прохождения двух-трех этапов компания получает знак. По опыту нашего участия, проходят испытания меньше половины тех, кто подает заявку», - рассказала она.
В свою очередь со-председатель Союза потребителей Петр Шелищ в пресс-центре НСН заявил, что зачастую российские компании не заморачиваются с тестированием.
«Если вы читали законопроект о «российской полке», то там ничего не говорится о качестве, а только о российском происхождении товара», - отметил он.
Туркенич ответила, что в таком случае нужно ввести необходимый этап, чтобы компания подтвердила качество товара.
«Если нет никаких документов, подтверждающих качество, необходимо ввести какой-то этап, который бы подтверждал, что продукция достойного качества. Присутствие на одной полке качественного и некачественного продукта может привести к недоверию клиента», - подытожила она.
Ранее Шелищ заявил в пресс-центре НСН, что чаще всего покупатель, выбирая парфюм, не знает четко, чего хочет, и делает выбор в пользу красивой упаковки и приятной цены, что играет не в пользу российских производителей.
