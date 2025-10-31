В свою очередь со-председатель Союза потребителей Петр Шелищ в пресс-центре НСН заявил, что зачастую российские компании не заморачиваются с тестированием.

«Если вы читали законопроект о «российской полке», то там ничего не говорится о качестве, а только о российском происхождении товара», - отметил он.

Туркенич ответила, что в таком случае нужно ввести необходимый этап, чтобы компания подтвердила качество товара.

«Если нет никаких документов, подтверждающих качество, необходимо ввести какой-то этап, который бы подтверждал, что продукция достойного качества. Присутствие на одной полке качественного и некачественного продукта может привести к недоверию клиента», - подытожила она.

Ранее Шелищ заявил в пресс-центре НСН, что чаще всего покупатель, выбирая парфюм, не знает четко, чего хочет, и делает выбор в пользу красивой упаковки и приятной цены, что играет не в пользу российских производителей.

