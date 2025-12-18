Девочка, раненная при атаке БПЛА в Севастополе, умерла в больнице в Москве

15-летняя жительница Севастополя, получившая ранение при атаке беспилотников 30 ноября, скончалась в одной из московских больниц. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, девочку после ранения эвакуировали на лечение в столицу, однако спасти ее не удалось, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Глава региона выразил соболезнования семье и близким погибшей.