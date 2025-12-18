Девочка, раненная при атаке БПЛА в Севастополе, умерла в больнице в Москве

15-летняя жительница Севастополя, получившая ранение при атаке беспилотников 30 ноября, скончалась в одной из московских больниц. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, девочку после ранения эвакуировали на лечение в столицу, однако спасти ее не удалось, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Глава региона выразил соболезнования семье и близким погибшей.

Над Севастополем сбили две воздушных цели

Развожаев отметил, что девочка была ранена осколком после поражения воздушной цели над городом.

Он также заявил, что атаки беспилотников по Севастополю носят террористический характер и направлены на запугивание мирного населения, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
