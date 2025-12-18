Девочка, раненная при атаке БПЛА в Севастополе, умерла в больнице в Москве
15-летняя жительница Севастополя, получившая ранение при атаке беспилотников 30 ноября, скончалась в одной из московских больниц. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, девочку после ранения эвакуировали на лечение в столицу, однако спасти ее не удалось, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Глава региона выразил соболезнования семье и близким погибшей.
Развожаев отметил, что девочка была ранена осколком после поражения воздушной цели над городом.
Он также заявил, что атаки беспилотников по Севастополю носят террористический характер и направлены на запугивание мирного населения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Bloomberg узнал детали гарантий безопасности для Украины
- Россиянам назвали два способа, чтобы избежать похмелья
- Лукашенко допустил отказ от участия в выборах в 2030 году
- СМИ: Германия может передать активы ЦБ РФ Украине по требованию Бельгии
- Россия и Норвегия договорились о допуске рыбаков в экономические зоны
- «Пол-России подрабатывает»: Сокращение числа трудоголиков поставили под сомнение
- Зеленский заявил, что в Белом доме смеются над идеей вступления Украины в НАТО
- Девочка, раненная при атаке БПЛА в Севастополе, умерла в больнице в Москве
- Джаз под Новый год: Бутман объяснил перевыпуск «Зимней сказки»
- Госдума закрепила кресты в описании герба России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru