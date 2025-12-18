Россия и Норвегия договорились о допуске рыбаков в экономические зоны

Россия и Норвегия возобновили сотрудничество в сфере рыболовства и договорились о взаимном допуске судов для промысла в экономических зонах двух стран. Российские рыбаки смогут вести вылов трески и пикши в норвежской зоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Росрыболовства Илью Шестакова.

По его словам, соглашение предусматривает работу флота в 2026 году как в российской, так и в норвежской экономических зонах, а также закрепляет дополнительные условия совместного управления запасами. Объемы вылова в Баренцевом море были согласованы сторонами на основе научных расчетов российской стороны, уточнил источник, знакомый с ходом переговоров.

Шестаков отметил, что договоренности были достигнуты, несмотря на негативную позицию Евросоюза, который выступает против двустороннего формата управления запасами трески и пикши. Глава ведомства подчеркнул, что России удалось отстоять свои интересы и сохранить механизм совместного регулирования промысла.

Переговоры активизировались после того, как Норвегия в одностороннем порядке ввела ограничения в отношении двух российских рыбопромысловых судов, что фактически лишило значительную часть флота РФ доступа к норвежской экономической зоне для вылова трески и пикши, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Фото Сергея Горбачева
