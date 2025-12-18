Россия и Норвегия договорились о допуске рыбаков в экономические зоны

Россия и Норвегия возобновили сотрудничество в сфере рыболовства и договорились о взаимном допуске судов для промысла в экономических зонах двух стран. Российские рыбаки смогут вести вылов трески и пикши в норвежской зоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Росрыболовства Илью Шестакова.

По его словам, соглашение предусматривает работу флота в 2026 году как в российской, так и в норвежской экономических зонах, а также закрепляет дополнительные условия совместного управления запасами. Объемы вылова в Баренцевом море были согласованы сторонами на основе научных расчетов российской стороны, уточнил источник, знакомый с ходом переговоров.