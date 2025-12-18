Россия и Норвегия договорились о допуске рыбаков в экономические зоны
Россия и Норвегия возобновили сотрудничество в сфере рыболовства и договорились о взаимном допуске судов для промысла в экономических зонах двух стран. Российские рыбаки смогут вести вылов трески и пикши в норвежской зоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Росрыболовства Илью Шестакова.
По его словам, соглашение предусматривает работу флота в 2026 году как в российской, так и в норвежской экономических зонах, а также закрепляет дополнительные условия совместного управления запасами. Объемы вылова в Баренцевом море были согласованы сторонами на основе научных расчетов российской стороны, уточнил источник, знакомый с ходом переговоров.
Шестаков отметил, что договоренности были достигнуты, несмотря на негативную позицию Евросоюза, который выступает против двустороннего формата управления запасами трески и пикши. Глава ведомства подчеркнул, что России удалось отстоять свои интересы и сохранить механизм совместного регулирования промысла.
Переговоры активизировались после того, как Норвегия в одностороннем порядке ввела ограничения в отношении двух российских рыбопромысловых судов, что фактически лишило значительную часть флота РФ доступа к норвежской экономической зоне для вылова трески и пикши, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия и Норвегия договорились о допуске рыбаков в экономические зоны
- «Пол-России подрабатывает»: Сокращение числа трудоголиков поставили под сомнение
- Зеленский заявил, что в Белом доме смеются над идеей вступления Украины в НАТО
- Девочка, раненная при атаке БПЛА в Севастополе, умерла в больнице в Москве
- Джаз под Новый год: Бутман объяснил перевыпуск «Зимней сказки»
- Госдума закрепила кресты в описании герба России
- ФАС обязала ПИК открыть доступ провайдерам в свои жилые комплексы
- Россиянам объяснили, как перевозить собаку в машине в дальних путешествиях
- Эксперт назвал главную цель хакеров во время прямой линии с Путиным
- Семин заявил, что успех Сафонова доказывает высокий уровень РПЛ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru