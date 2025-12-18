Зеленский заявил, что в Белом доме смеются над идеей вступления Украины в НАТО

США последовательно выступают против вступления Украины в НАТО и не меняют своей позиции по этому вопросу, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, тема членства Украины в альянсе поднималась им неоднократно, в том числе в ходе первого диалога с бывшим президентом США Джо Байденом. Тогда, как рассказал Зеленский, он получил прямой отрицательный ответ.