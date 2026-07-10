Валялись на складе? Чем опасны «пиратские» BMW от «Автотора»
Автомобили нелегальной сборки можно называть новыми весьма условно из-за длительного хранения комплектующих на складах, заявил НСН автоэксперт Андрей Ломанов.
Сбор автомобилей ушедших брендов из старых комплектов вполне реален, однако их техническое состояние сомнительно из-за долгого хранения деталей, поэтому несмотря на экономию на утильсборе, покупка «пиратских» машин крайне рискованна, объяснил НСН автоэксперт Андрей Ломанов.
Концерн BMW подтвердил данные о нелегальной сборке автомобилей марки в России. В сообщении представителя BMW Group Каролин Бахманн говорится, что калининградский завод «Автотор» с весны 2025 года без разрешения производит и продает «пиратские» модели X5, X6 и X7, собирая их из оставшихся с 2022 года комплектов. Отмечается, что за прошлый год было реализовано 145 таких транспортных средств. Бахманн также заявила о рисках приобретения несанкционированных авто.
Ломанов отметил, что такая ситуация вполне возможна, однако это единичные случаи.
«Это штучные варианты, их довольно много, и это не только BMW. У нас были очень большие сборочные предприятия, в том числе в Калининграде. Оно вообще у BMW было одним из лучших в мире. Если сохранились какие-то машинокомплекты, из которых можно полностью собрать автомобиль, то это не очень сложно, и эти автомобили даже уже сертифицированы в России. Но и за новые я бы их выдавать уже не стал, потому что эти машины сделаны из деталей, которые провалялись на складе достаточно давно, и вполне вероятно, они уже могут быть некомплектными, с измененными комплектациями и так далее», — сказал Ломанов.
Ранее сообщалось, что в Калининграде также начали выпускать BMW X6 версии 40d, которая раньше там не производилась. Ломанов считает этот вариант маловероятным.
«Если машина не сертифицирована в России, то сомнительно, что есть какие-то пакеты для "отверточной" (крупноузловой — прим. НСН) сборки в Калининграде. Но что там на самом деле, невозможно угадать. Про любые "серые" схемы мы говорить не можем, потому что свечку не держали. Здесь можно только пальцем в небо тыкать и пытаться понять, что там, потому что это коммерческая информация, и ее никто, конечно, раскрывать не будет», — подчеркнул собеседник НСН.
Автоэксперт отметил, что у автомобилей нелегальной сборки есть определенные риски.
«Машина, собранная в России, не попадает под утильсбор, значит, если у нее стоит трехлитровый мотор, она на 3 млн дешевле. Но риски огромные, потому что BMW не работает в России, никакой поддержки от дилера не будет. Если автомобиль сломается, владелец будет предоставлен сам себе. Правда, BMW какие-то действия ведет все-таки, но это не значит, что вам завтра отремонтируют какую-нибудь сложную поломку. Поэтому я бы такие машины вообще не рассматривал к покупке», — сказал Ломанов.
Он добавил, что европейские автомобили продолжают поступать на российский рынок путем параллельного импорта, однако из-за повышения утильсбора его объем значительно снизился.
«После применения последнего утильсбора европейские автомобили к нам не очень активно завозят в силу того, что машины с нормальными двигателями сразу подорожали на 3 млн, и далеко не каждый готов переплачивать за это. Сейчас акцент немножко сместился на более дешевые машины, например, японские. Но есть люди, которые могут себе позволить заплатить утиль, и эти машины везут, дальше они получают паспорт одобрения в России и ездят. Но это не те объемы, которые были еще в середине прошлого года», — поделился эксперт.
Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с НСН отмечал, что россияне европейским автомобильным брендам по-прежнему доверяют больше, чем остальным, однако из-за роста цен готовы рассматривать альтернативные варианты.
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