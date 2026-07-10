Концерн BMW подтвердил данные о нелегальной сборке автомобилей марки в России. В сообщении представителя BMW Group Каролин Бахманн говорится, что калининградский завод «Автотор» с весны 2025 года без разрешения производит и продает «пиратские» модели X5, X6 и X7, собирая их из оставшихся с 2022 года комплектов. Отмечается, что за прошлый год было реализовано 145 таких транспортных средств. Бахманн также заявила о рисках приобретения несанкционированных авто.

Ломанов отметил, что такая ситуация вполне возможна, однако это единичные случаи.

«Это штучные варианты, их довольно много, и это не только BMW. У нас были очень большие сборочные предприятия, в том числе в Калининграде. Оно вообще у BMW было одним из лучших в мире. Если сохранились какие-то машинокомплекты, из которых можно полностью собрать автомобиль, то это не очень сложно, и эти автомобили даже уже сертифицированы в России. Но и за новые я бы их выдавать уже не стал, потому что эти машины сделаны из деталей, которые провалялись на складе достаточно давно, и вполне вероятно, они уже могут быть некомплектными, с измененными комплектациями и так далее», — сказал Ломанов.

Ранее сообщалось, что в Калининграде также начали выпускать BMW X6 версии 40d, которая раньше там не производилась. Ломанов считает этот вариант маловероятным.

«Если машина не сертифицирована в России, то сомнительно, что есть какие-то пакеты для "отверточной" (крупноузловой — прим. НСН) сборки в Калининграде. Но что там на самом деле, невозможно угадать. Про любые "серые" схемы мы говорить не можем, потому что свечку не держали. Здесь можно только пальцем в небо тыкать и пытаться понять, что там, потому что это коммерческая информация, и ее никто, конечно, раскрывать не будет», — подчеркнул собеседник НСН.

Автоэксперт отметил, что у автомобилей нелегальной сборки есть определенные риски.

«Машина, собранная в России, не попадает под утильсбор, значит, если у нее стоит трехлитровый мотор, она на 3 млн дешевле. Но риски огромные, потому что BMW не работает в России, никакой поддержки от дилера не будет. Если автомобиль сломается, владелец будет предоставлен сам себе. Правда, BMW какие-то действия ведет все-таки, но это не значит, что вам завтра отремонтируют какую-нибудь сложную поломку. Поэтому я бы такие машины вообще не рассматривал к покупке», — сказал Ломанов.