Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников при поверке счетчиков

Для защиты населения от мошенников на сайте мэра Москвы существует раздел, в котором разъясняется, кто и как может проводить поверку ИПУ, то есть, счетчиков.

При этом даже компании из этого списка член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по ЖКХ Константин Крохин призвал выбирать тщательно, обращать внимание на договоры, предлагаемые услуги и цены. За рекомендацией он посоветовал обратиться к друзьям или управляющей компании, пишет «Вечерняя Москва».