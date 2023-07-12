Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников при поверке счетчиков

Для защиты населения от мошенников на сайте мэра Москвы существует раздел, в котором разъясняется, кто и как может проводить поверку ИПУ, то есть, счетчиков.

При этом даже компании из этого списка член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по ЖКХ Константин Крохин призвал выбирать тщательно, обращать внимание на договоры, предлагаемые услуги и цены. За рекомендацией он посоветовал обратиться к друзьям или управляющей компании, пишет «Вечерняя Москва».

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Накануне сообщалось, что собственников квартир и частных домов хотят обязать впускать работников ЖКХ для установки и обслуживания «умных» счетчиков воды и тепла. Для граждан, которые повторно откажутся от допуска коммунальщиков в свое жилье, будет предусмотрена административная ответственность.

Для того чтобы обязать россиян впускать работников ЖКХ в свои квартиры и дома, необходимо изменить Конституцию, заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства ТПП РФ Константин Крохин «Радиоточке НСН». Он также отметил, что среди коммунальщиков необходимо ликвидировать всех мошенников.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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