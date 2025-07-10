Как отметил эксперт, в США автоматические пенсионные накопления увеличивают участие до 85–90% работников, а средняя рекомендация – отчислять минимум 10–15% дохода, чтобы к 50 годам иметь капитал в четыре-пять годовых зарплат. В Чили и Австралии накопления строятся по целевой дате выхода на пенсию: чем моложе инвестор, тем выше доля рисковых активов, чтобы приумножить капитал к 60–65 годам, добавил Ходченков.

«Главная причина провала личных финансовых планов – прокрастинация и поведенческие ловушки «начну потом», «не до этого». Автоматизация взносов решает проблему дисциплины без внутреннего насилия. ПДС – это единственный инструмент массовых долгосрочных накоплений с государственной поддержкой, который способен создать базовую подушку для старости. К 2027–2028 годам программа может превратиться в новый социальный тренд с пятью-семью миллионами участников», - заключил Ходченков.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила НСН, что чтобы снизить возраст получения пенсионной надбавки с 80 до 70 лет, государство должно ежегодно находить на эти цели около одного триллиона рублей, что пока непомерная сумма для бюджета.

