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Программа долгосрочных сбережений в ближайшее время станет новым социальным трендом, сказал НСН инвестор Евгений Ходченков.
Главная причина провала личных финансовых планов – прокрастинация и поведенческие ловушки «начну потом», однако не стоит забывать, что без личных накоплений свободы на пенсии не будет, заявил НСН основатель инвестиционного клуба «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков.
Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее предложил увеличить фиксированную выплату к пенсии с 70 лет, то есть на 10 лет раньше, чем принято сейчас. При этом он также выступил за то, чтобы продолжить повышать надбавку при достижении пенсионером 80 и 90 лет. Документ направлен на заключение в правительство. Ходченков указал на необходимость личных накоплений на пенсию.
«Пенсия – это не цифра в личном кабинете, а степень вашей свободы. Для человека, который хочет контролировать свою жизнь, вопрос «копить или нет?» давно устарел. Сегодня актуален другой подход: копить системно, эффективно и без иллюзий. По данным World Economic Forum, мировой пенсионный дефицит к 2050 году может достичь 400 триллионов долларов. В России при средней пенсии около 23 тысяч рублей большинству гарантирована только финансовая зависимость от государства или родственников. Учитывая, что пенсионный период для многих длится 25–35 лет, ситуация проста: без личных накоплений свободы не будет», - отметил эксперт.
Он призвал обратить внимание на программу долгосрочных сбережений.
«Программа долгосрочных сбережений (ПДС) предлагает налоговый вычет и государственное софинансирование. Можно вернуть 13% от суммы взноса, до 52 тысяч рублей в год, плюс получить до 9% в виде софинансирования при взносах до 400 тысяч рублей ежегодно. На практике это означает около 22% гарантированного дохода, что на фоне текущей инфляции и ставок выглядит почти безальтернативно. Кроме того, средства ПДС защищены до 2,8 миллиона рублей, вдвое выше стандартного страхования банковских вкладов. Помимо всего прочего, инвестиции распределяются под надзором ЦБ и независимых управляющих компаний, что создаёт основу для прозрачности и дисциплины», - сказал собеседник НСН.
Как отметил эксперт, в США автоматические пенсионные накопления увеличивают участие до 85–90% работников, а средняя рекомендация – отчислять минимум 10–15% дохода, чтобы к 50 годам иметь капитал в четыре-пять годовых зарплат. В Чили и Австралии накопления строятся по целевой дате выхода на пенсию: чем моложе инвестор, тем выше доля рисковых активов, чтобы приумножить капитал к 60–65 годам, добавил Ходченков.
«Главная причина провала личных финансовых планов – прокрастинация и поведенческие ловушки «начну потом», «не до этого». Автоматизация взносов решает проблему дисциплины без внутреннего насилия. ПДС – это единственный инструмент массовых долгосрочных накоплений с государственной поддержкой, который способен создать базовую подушку для старости. К 2027–2028 годам программа может превратиться в новый социальный тренд с пятью-семью миллионами участников», - заключил Ходченков.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила НСН, что чтобы снизить возраст получения пенсионной надбавки с 80 до 70 лет, государство должно ежегодно находить на эти цели около одного триллиона рублей, что пока непомерная сумма для бюджета.
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