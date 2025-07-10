Назван способ увеличить пенсию почти в 1,5 раза

Один пенсионный коэффициент в настоящее время стоит 145,69 рубля. Для выхода на пенсию по старости необходимо наработать 15 лет трудового стажа и заработать 30 пенсионных баллов. При этом максимально за год разрешается заработать не более 10 пенсионных коэффициентов.

Ранее эксперт рассказал, как россияне могут получить накопительную часть пенсии. Получение этой части доступно женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам от 60 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

