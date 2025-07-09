Эксперт Гиринский рассказал, как россияне могут получить накопительную часть пенсии
Россияне могут получить накопительную часть своей пенсии. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с агентством «Прайм».
Как отметил эксперт, узнать размер накопительной части пенсии можно через портал «Госуслуги», МФЦ, в Социальном фонде России либо негосударственном пенсионном фонде. Получение этой части доступно женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам от 60 лет.
«Есть ограничения по суммам. Если сумма накоплений менее 412 тысяч рублей, доступна опция единовременного получения. В случае превышения накоплений над этим пороговым значением возможно оформление ежемесячной выплаты», — подчеркнул Гиринский.
Чтобы получить выплату, необходимо обратиться в СФР, либо в НПФ, где хранятся эти накопления.
Между тем депутат Госдумы Анатолий Аксаков предложил ввести в РФ автоматический перевод накопительной части пенсии в программу долгосрочных сбережений, пишет Ura.ru.
Горячие новости
- Зарплатные предложения в праздничной индустрии превысили спрос
- В Гватемале два человека погибли после серии землетрясений
- Над российскими регионами сбили 86 украинских БПЛА
- Эксперт Гиринский рассказал, как россияне могут получить накопительную часть пенсии
- В Финляндии антироссийские санкции привели к росту торговли рублями
- СМИ: Задержан арбитр Головко из-за решающего пенальти в матче «Торпедо»
- СМИ: Украина объявила в розыск Кравцова и Набиуллину
- СМИ: ЕС отказался от идеи отправить военных на Украину
- Маск: Трампу нельзя доверять, если он не обнародует материалы дела Эпстина
- СМИ: ЕС может включить в бюджет 100 млрд евро для помощи Киеву