Эксперт Гиринский рассказал, как россияне могут получить накопительную часть пенсии

Россияне могут получить накопительную часть своей пенсии. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с агентством «Прайм».

Как отметил эксперт, узнать размер накопительной части пенсии можно через портал «Госуслуги», МФЦ, в Социальном фонде России либо негосударственном пенсионном фонде. Получение этой части доступно женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам от 60 лет.

«Есть ограничения по суммам. Если сумма накоплений менее 412 тысяч рублей, доступна опция единовременного получения. В случае превышения накоплений над этим пороговым значением возможно оформление ежемесячной выплаты», — подчеркнул Гиринский.

Чтобы получить выплату, необходимо обратиться в СФР, либо в НПФ, где хранятся эти накопления.

Между тем депутат Госдумы Анатолий Аксаков предложил ввести в РФ автоматический перевод накопительной части пенсии в программу долгосрочных сбережений, пишет Ura.ru.

