Нужен триллион: Россиянам отказали в надбавке к пенсии раньше 80 лет
В бюджете РФ сейчас нет средств для выплат пенсионной надбавки раньше на 10 лет, заявила НСН депутат Светлана Бессараб.
Чтобы снизить возраст получения пенсионной надбавки с 80 до 70 лет, государство должно ежегодно находить на эти цели около одного триллиона рублей, что пока непомерная сумма для бюджета. Об этом в беседе с НСН рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил увеличить фиксированную выплату к пенсии с 70 лет, то есть на 10 лет раньше, чем принято сейчас. При этом он также выступил за то, чтобы продолжить повышать надбавку при достижении пенсионером 80 и 90 лет. Соответствующий документ направлен на заключение в правительство. Бессараб не увидела возможностей для принятия законопроекта.
«Я, к сожалению, могу констатировать, что вряд ли Госдума сможет одобрить данный законопроект, потому что он не просчитан с экономической точки зрения. У нас порядка 35 млн россиян сегодня старше 60-летнего возраста, из них старше 70 лет - 45%. Исходя из этих показателей, где-то 16 млн россиян – это люди старше 70 лет. Будем считать, что 10 миллионов должны получить дополнительную фиксированную выплату к страховой пенсии в размере почти 9 тысяч рублей. Получается, что мы должны выделять по триллиону рублей ежегодно только для 70-летних, не говоря уже о том, чтобы увеличить на 200% выплату для 80-летних и далее. Конечно, сегодня при дефицитном бюджете таких средств просто не найти», - рассказала она.
При этом Бессараб напомнила, как появилась действующая норма о выплате надбавки к пенсии 80-летним, и усомнилась, что медицинское сообщество сегодня признает состояние здоровья 70-летних людей равным здоровью 80-летних.
«Сама правовая природа этой нормы проистекает из предыдущей нормы, когда для 80-летних граждан была предусмотрена возможность увеличения фиксированной выплаты в том случае, если они являются инвалидами первой группы, либо это просто инвалиды первой группы. И раньше люди вынуждены были идти в МФЦ, чтобы получать соответствующую справку от медицинской комиссии. Поэтому, чтобы избавить их от формализма, было принято решение, что, либо человек - инвалид первой группы, либо ему просто есть 80 лет. Сегодня скажет ли нам медицинское сообщество, что 70-летние люди по состоянию здоровья равны 80-летним? Я сомневаюсь. Хотя, в принципе, надо это спросить», - подытожила она.
Ранее Социальный фонд РФ сообщил, что размер пенсионного коэффициента можно увеличить на 45%, если выйти на заслуженный отдых с отсрочкой в пять лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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