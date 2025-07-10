Чтобы снизить возраст получения пенсионной надбавки с 80 до 70 лет, государство должно ежегодно находить на эти цели около одного триллиона рублей, что пока непомерная сумма для бюджета. Об этом в беседе с НСН рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил увеличить фиксированную выплату к пенсии с 70 лет, то есть на 10 лет раньше, чем принято сейчас. При этом он также выступил за то, чтобы продолжить повышать надбавку при достижении пенсионером 80 и 90 лет. Соответствующий документ направлен на заключение в правительство. Бессараб не увидела возможностей для принятия законопроекта.