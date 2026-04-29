Геймерам рассказали, как избежать «кирпичизации» PlayStation
Лучшей защитой от возможных блокировок является приобретение игр на физическом носителе, сказали опрошенные НСН эксперты.
Требование ежемесячного подключения консоли PlayStation к интернету для подтверждения лицензий взвинтит спрос на игры на физические носителях, что усложнит жизнь компании Sony, сказал НСН директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов.
У геймеров в России могут перестать работать игры на PlayStation, а сама консоль может превратиться в «кирпич», сообщает издание Shot. Sony намерена ввести требование ежемесячного подключения консоли к интернету для подтверждения лицензий с марта 2026 года. Если проверка не будет пройдена, игры могут перестать запускаться, а сама приставка рискует стать бесполезной до подключения к интернету. При этом это особенно опасно для геймеров из России, поскольку доступ в стране к онлайн-сервисам PlayStation ограничен, и многие игры приобретаются через неофициальные каналы. Из-за этого они не смогут подтвердить легальность своих игр. Пегов посоветовал геймерам пользоваться консолью честно и не покупать аккаунты с играми на черном рынке.
«В случае введения подобных проверок резко упадут продажи цифровых копий и усилится спрос на физические. А это значительный рост на логистику: диски нужно напечатать, развезти по всему миру, которые еще будут продаваться постепенно и неравномерно. Когда цифровые копии не нуждаются в сложной дистрибуции и зависании денег в виде еще непроданных дисков. Просто нужно пользоваться консолью честно и не покупать аккаунты с играми на черном рынке», — сказал собеседник НСН.
Совладелец сети компьютерных клубов Godji Game Карим Сираев также согласился с тем, что лучшей защитой от возможных блокировок является приобретение игр на физическом носителе.
«С практической точки зрения, самым надёжным способом остаётся использование физических дисков, так как они меньше зависят от онлайн-проверок. Любые цифровые схемы в текущих условиях требуют понимания рисков — как технических, так и связанных с политикой платформы», — указал Сираев.
Политолог, эксперт ЭИСИ, член Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Богдан Константинов, в свою очередь, отметил, что цифровые релизы или подписки из недружественных стран — это потенциально «заблокированный доступ».
«Пользователи могут избежать блокировок и проверки лицензии только путем сбора оффлайн-игротеки. В любом случае цифровые релизы или подписки из недружественных стран — это потенциально "заблокированный доступ" при любом проступке. Но главное, что стоит принять и понять — ты не владеешь цифровым образом и играми из подписки, ты можешь себя обезопасить только при покупке физического носителя . Да, он дороже, но он твой. Не думаю, что блокировка или непрохождение верификации лицензии сможет привести к "кирпичизации" устройства. В любом случае это устройство, которое можно тюнинговать, перепрошивать, или сбросить. Но Sony теоретически может отключить устройство от PSN, может наложить бан на саму консоль. Но страшнее для бывалых игроков это не бан консоли, а бан самого аккаунта с наработанной игровой историей», — отметил эксперт.
Ранее начальник отдела организации и проведения комплексных мероприятий ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Даниил Лопатников говорил НСН, что из-за дефицит оперативной памяти (ОЗУ) в связи с резким скачком развития искусственного интеллекта (ИИ) цены на игровые консоли могут вырасти настолько, что отпугнут массовую аудиторию.
