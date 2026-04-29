Совладелец сети компьютерных клубов Godji Game Карим Сираев также согласился с тем, что лучшей защитой от возможных блокировок является приобретение игр на физическом носителе.

«С практической точки зрения, самым надёжным способом остаётся использование физических дисков, так как они меньше зависят от онлайн-проверок. Любые цифровые схемы в текущих условиях требуют понимания рисков — как технических, так и связанных с политикой платформы», — указал Сираев.

Политолог, эксперт ЭИСИ, член Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Богдан Константинов, в свою очередь, отметил, что цифровые релизы или подписки из недружественных стран — это потенциально «заблокированный доступ».

«Пользователи могут избежать блокировок и проверки лицензии только путем сбора оффлайн-игротеки. В любом случае цифровые релизы или подписки из недружественных стран — это потенциально "заблокированный доступ" при любом проступке. Но главное, что стоит принять и понять — ты не владеешь цифровым образом и играми из подписки, ты можешь себя обезопасить только при покупке физического носителя . Да, он дороже, но он твой. Не думаю, что блокировка или непрохождение верификации лицензии сможет привести к "кирпичизации" устройства. В любом случае это устройство, которое можно тюнинговать, перепрошивать, или сбросить. Но Sony теоретически может отключить устройство от PSN, может наложить бан на саму консоль. Но страшнее для бывалых игроков это не бан консоли, а бан самого аккаунта с наработанной игровой историей», — отметил эксперт.



Ранее начальник отдела организации и проведения комплексных мероприятий ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Даниил Лопатников говорил НСН, что из-за дефицит оперативной памяти (ОЗУ) в связи с резким скачком развития искусственного интеллекта (ИИ) цены на игровые консоли могут вырасти настолько, что отпугнут массовую аудиторию.

