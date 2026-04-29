Казанский назвал фаворитов РПЛ и оценил шансы России на ОИ
Комментатор Первого канала Денис Казанский в интервью NEWS.ru заявил, что сборная России по хоккею могла бы рассчитывать на медали на Олимпиаде-2026, а чемпионом Российской премьер-лиги, по его мнению, станет «Краснодар».
Он отметил, что российская команда при участии в Играх почти наверняка дошла бы до полуфинала благодаря сильной вратарской линии. При этом главными фаворитами турнира он назвал сборные США и Канады, подчеркнув, что исход решают именно вратари.
Говоря о РПЛ, Казанский считает, что чемпионская гонка сохранится до последнего тура, однако преимущество на стороне «Краснодара». В борьбе за Кубок Гагарина он выделил «Локомотив», «Металлург» и «Авангард».
Также комментатор указал на системные проблемы российского спорта, включая зависимость от государственного финансирования, и призвал обратить внимание на КВН, который, по его словам, переживает новый этап развития и остается актуальным для зрителей, передает «Радиоточка НСН».
