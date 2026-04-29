Психолог призвал тревожных россиян целоваться и обниматься
Тактильные контакты при определенных условиях позволяют отвлечься от тревоги, заявил НСН Павел Жавнеров.
Поцелуи и объятия с любимыми людьми способны заставить забыть о стрессе даже людей с серьезными клиническими диагнозами, рассказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН.
Поцелуи снижают тревожность и действуют как природный антидепрессант. В процессе в кровь выбрасывается биохимический коктейль из дофамина, серотонина и окситоцина — гормонов счастья. Об этом сообщило издание «Москва 24». Жавнеров подтвердил эту информацию.
«Есть удивительные истории, когда люди, и мужчины, и женщины, были в тяжелом тревожном расстройстве, но встречали любимого человека и на годы забывали о своих проблемах. Диагноз никак их не беспокоил. Здесь вопрос не в том, что работает, чтобы убрать тревогу, а в том, что может быть для тебя настолько эмоционально сильным, чтобы переключить сознание. Если это первый поцелуй или очень чувственный и романтический поцелуй, то он может перенести фокус переживаний на партнера, свои чувства и помочь справиться с тревогой. Это работает все вместе с объятиями, прикосновениями и работает на химическом уровне. Если объятия партнера дают чувство безопасности, то они тоже расслабят человека и снимут стресс», — указал он.
Горячие новости
