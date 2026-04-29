Поцелуи и объятия с любимыми людьми способны заставить забыть о стрессе даже людей с серьезными клиническими диагнозами, рассказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН.



Поцелуи снижают тревожность и действуют как природный антидепрессант. В процессе в кровь выбрасывается биохимический коктейль из дофамина, серотонина и окситоцина — гормонов счастья. Об этом сообщило издание «Москва 24». Жавнеров подтвердил эту информацию.