«Стрельба в ногу»: Почему Sony не решится «отрезать» россиян от PlayStation
Консоль PlayStation не превратится в «кирпич» даже в случае введения требования ежемесячного подключения консоли к интернету для подтверждения лицензий, рассказали опрошенные НСН эксперты.
Компания Sony не будет стрелять себе в ногу, вводя требование ежемесячного подключения консоли к интернету для подтверждения лицензий, сказал НСН директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов.
У геймеров в России могут перестать работать игры на PlayStation, а сама консоль может превратиться в «кирпич», сообщает издание Shot. Sony намерена ввести требование ежемесячного подключения консоли к интернету для подтверждения лицензий с марта 2026 года. Если проверка не будет пройдена, игры могут перестать запускаться, а сама приставка рискует стать бесполезной до подключения к интернету. При этом это особенно опасно для геймеров из России, поскольку доступ в стране к онлайн-сервисам PlayStation ограничен, и многие игры приобретаются через неофициальные каналы. Из-за этого они не смогут подтвердить легальность своих игр. Пегов отметил, что такая мера вносит диспаритет в ценность цифровых копий, которые всегда позиционировались «как физическая, только без диска».
«Пока Sony не делала никаких заявлений на эту тему. Есть только несколько ответов от техподдержки. Причем, нет подтверждения полной достоверности этих сведений. Sony, как публичная компания, в случае таких изменений обязана сделать официальное заявление и разослать всем пользователям обновленное лицензионное соглашение. Пока такого не произошло, мы не можем считать это официальной позицией компании», — сказал собеседник НСН.
По его словам, ежемесячное обновление лицензий е приведет к физическим сбоям в работе консоли.
«Даже если ежемесячное обновление лицензий правда, в случае непродления лицензии не будет работать только сама игра, а не консоль. Но я думаю, что подобная мера не будет внедрена, так как она вносит диспаритет в ценность цифровых копий, которые всегда позиционировались "как физическая, только без диска". Sony не будет так стрелять себе в ногу», — отметил Пегов.
Совладелец сети компьютерных клубов Godji Game Карим Сираев, в свою очередь, отметил, что в России весь рынок, связанный с PlayStation, уже давно перешел в «серую» зону.
«На фоне ограничений работы Sony и сервиса PlayStation Network в России, рынок фактически перешёл в "серую" зону. Официально цифровые покупки недоступны, поэтому многие игроки используют зарубежные аккаунты (Турция, Казахстан, Индия) или покупают ключи через сторонние площадки, такие как FunPay. Однако эти способы изначально связаны с рисками: аккаунты могут быть заблокированы за обход региональных ограничений, а ключи — оказаться недействительными или отозванными», — отметил Сираев.
Он допустил, что регулярная онлайн-проверки лицензий усилит контроль за цифровым контентом.
«Если информация о введении регулярной онлайн-проверки лицензий подтвердится, это усилит контроль за цифровым контентом. В таком случае пользователям потребуется подключать консоль к интернету хотя бы раз в месяц для подтверждения прав на игру. При отсутствии соединения или при проблемах с лицензией запуск игр может временно блокироваться. Технически речь идёт именно о DRM-механизме (проверке лицензии), а не о "поломке" устройства. Консоль не превращается в "кирпич" в физическом смысле — ограничения носят программный характер и, как правило, снимаются после восстановления подключения и успешной проверки аккаунта», — добавил эксперт.
Ранее начальник отдела организации и проведения комплексных мероприятий ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Даниил Лопатников говорил НСН, что из-за дефицит оперативной памяти (ОЗУ) в связи с резким скачком развития искусственного интеллекта (ИИ) цены на игровые консоли могут вырасти настолько, что отпугнут массовую аудиторию.
