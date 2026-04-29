У геймеров в России могут перестать работать игры на PlayStation, а сама консоль может превратиться в «кирпич», сообщает издание Shot. Sony намерена ввести требование ежемесячного подключения консоли к интернету для подтверждения лицензий с марта 2026 года. Если проверка не будет пройдена, игры могут перестать запускаться, а сама приставка рискует стать бесполезной до подключения к интернету. При этом это особенно опасно для геймеров из России, поскольку доступ в стране к онлайн-сервисам PlayStation ограничен, и многие игры приобретаются через неофициальные каналы. Из-за этого они не смогут подтвердить легальность своих игр. Пегов отметил, что такая мера вносит диспаритет в ценность цифровых копий, которые всегда позиционировались «как физическая, только без диска».

«Пока Sony не делала никаких заявлений на эту тему. Есть только несколько ответов от техподдержки. Причем, нет подтверждения полной достоверности этих сведений. Sony, как публичная компания, в случае таких изменений обязана сделать официальное заявление и разослать всем пользователям обновленное лицензионное соглашение. Пока такого не произошло, мы не можем считать это официальной позицией компании», — сказал собеседник НСН.

По его словам, ежемесячное обновление лицензий е приведет к физическим сбоям в работе консоли.

«Даже если ежемесячное обновление лицензий правда, в случае непродления лицензии не будет работать только сама игра, а не консоль. Но я думаю, что подобная мера не будет внедрена, так как она вносит диспаритет в ценность цифровых копий, которые всегда позиционировались "как физическая, только без диска". Sony не будет так стрелять себе в ногу», — отметил Пегов.