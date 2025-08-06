Средняя норма для здорового человека по сливочному маслу — 10-15 г в день, рассказала НСН диетолог Дарья Русакова в беседе с НСН.

Таким образом она отреагировала на новый тренд россиянок в еде — «диету хищников»: девушки массово едят сливочное масло пачками ради идеального тела и блестящих волос. Суть тренда — полностью отказаться от растительной пищи и заменить ее жиром, некоторые грызут сливочное масло прямо из упаковки и выкладывают ролики в сеть. Диетолог предупредила о неприятных последствиях такого рациона.