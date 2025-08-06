Диетологи поспорили о пользе сливочного масла
Сливочное масло опасно в высоких количествах, заявила НСН Дарья Русакова, а Лидия Ионова выразила мнение, что этот продукт вполне можно употреблять и по 50 г в день.
Средняя норма для здорового человека по сливочному маслу — 10-15 г в день, рассказала НСН диетолог Дарья Русакова в беседе с НСН.
Таким образом она отреагировала на новый тренд россиянок в еде — «диету хищников»: девушки массово едят сливочное масло пачками ради идеального тела и блестящих волос. Суть тренда — полностью отказаться от растительной пищи и заменить ее жиром, некоторые грызут сливочное масло прямо из упаковки и выкладывают ролики в сеть. Диетолог предупредила о неприятных последствиях такого рациона.
«Диета, основанная на употреблении исключительно сливового масла, мяса и продуктов животного происхождения может привести к развитию раннего атеросклероза, создает высокую нагрузку на печень и желчный пузырь. Норма сливочного масла в день составляет 10-15 г в день», — подчеркнула она.
С ней не согласилась врач-диетолог Лидия Ионова, которая заявила НСН, что понятие нормы с этим продуктом очень относительное, а вредные последствия часто бывают переоценены.
«Норма зависит от возраста, от пола, от уровня физической активности, от того, что ест человек в течение дня, помимо сливочного масла — здесь нет единых ограничений. Избыточные количества любого продукта принесут неприятные последствия. Лекарство от яда отличается только дозой. Сливочное масло — это натуральный продукт для нашего рациона. Если даже 50 г в день съесть, то ничего страшного не произойдет», — добавила она.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина предупредила россиян в эфире НСН, что пищевые красители могут привести к слепоте.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Трамп хочет встретиться с Путиным уже на следующей неделе
- При взрыве дрона в Белгородской области пострадали четверо подростков
- Пятеро военных ранены при стрельбе на базе Форт Стюарт в США
- Диетологи поспорили о пользе сливочного масла
- Мединский заявил, что Киев отказывается забирать тысячу пленных солдат ВСУ
- «Выглядит как шутка из 60-х»: Стилист раскритиковал школьную форму от Минпросвещения
- Названа ставка, при которой ипотека не дороже аренды жилья
- Хатунцева рассказала, как выиграла Олимпиаду после декрета
- Трампа сравнили с Байденом и обвинили в сдаче позиций
- Трамп заявил о «значительном прогрессе» после встречи Уиткоффа с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru