Диетологи поспорили о пользе сливочного масла

Сливочное масло опасно в высоких количествах, заявила НСН Дарья Русакова, а Лидия Ионова выразила мнение, что этот продукт вполне можно употреблять и по 50 г в день.

Средняя норма для здорового человека по сливочному маслу — 10-15 г в день, рассказала НСН диетолог Дарья Русакова в беседе с НСН.

Таким образом она отреагировала на новый тренд россиянок в еде — «диету хищников»: девушки массово едят сливочное масло пачками ради идеального тела и блестящих волос. Суть тренда — полностью отказаться от растительной пищи и заменить ее жиром, некоторые грызут сливочное масло прямо из упаковки и выкладывают ролики в сеть. Диетолог предупредила о неприятных последствиях такого рациона.

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«Диета, основанная на употреблении исключительно сливового масла, мяса и продуктов животного происхождения может привести к развитию раннего атеросклероза, создает высокую нагрузку на печень и желчный пузырь. Норма сливочного масла в день составляет 10-15 г в день», — подчеркнула она.

С ней не согласилась врач-диетолог Лидия Ионова, которая заявила НСН, что понятие нормы с этим продуктом очень относительное, а вредные последствия часто бывают переоценены.

«Норма зависит от возраста, от пола, от уровня физической активности, от того, что ест человек в течение дня, помимо сливочного масла — здесь нет единых ограничений. Избыточные количества любого продукта принесут неприятные последствия. Лекарство от яда отличается только дозой. Сливочное масло — это натуральный продукт для нашего рациона. Если даже 50 г в день съесть, то ничего страшного не произойдет», — добавила она.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина предупредила россиян в эфире НСН, что пищевые красители могут привести к слепоте.

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ФОТО: ТАСС
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