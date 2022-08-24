Путин выразил надежду на локализацию пожаров в регионах в ближайшие два-три дня
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что в ближайшие дни лесные пожары в регионах страны удастся локализовать, сообщает ТАСС.
На совещании по борьбе с лесными пожарами глава государства отметил, что «в реальной жизни всё сложнее», чем на бумагах, но «раньше всегда с этим справлялись».
«Многие из участников совещания сказали о том, что в ближайшие два-три дня пожары могут быть локализованы на тех территориях, о которых мы сегодня говорили, надеюсь, что так и будет», - заключил российский лидер.
Ранее Путин попросил вице-премьера Дмитрия Григоренко посетить регионы страны, в которых складывается сложная ситуация с лесными пожарами, пишут «Известия».
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