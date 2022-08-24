Путин выразил надежду на локализацию пожаров в регионах в ближайшие два-три дня

На совещании по борьбе с лесными пожарами глава государства отметил, что «в реальной жизни всё сложнее», чем на бумагах, но «раньше всегда с этим справлялись».

«Многие из участников совещания сказали о том, что в ближайшие два-три дня пожары могут быть локализованы на тех территориях, о которых мы сегодня говорили, надеюсь, что так и будет», - заключил российский лидер.

Ранее Путин попросил вице-премьера Дмитрия Григоренко посетить регионы страны, в которых складывается сложная ситуация с лесными пожарами, пишут «Известия».

