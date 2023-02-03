Россиянам рассказали, где дешевле всего можно отдохнуть этой весной
Самыми доступными направлениями для весеннего отдыха за рубежом названы Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Среди предложений внутри страны — это туры по Золотому кольцу и Санкт-Петербургу. Такие данные привели в Ассоциации туроператоров России (АТОР), а также в компаниях Space Travel и «Дельфин», сообщает NEWS.ru.
Издание отмечает, что отдых за границей в марте — мае будет не сильно дороже, чем в России.
Так, в Турции стоимость недельных туров на двоих начинается от 79 тыс. руб. В пакет входят перелет на регулярных рейсах, проживание в отеле 4* и завтраки. Египет (Шарм-эш-Шейх) — семь ночей и восемь дней в пятизвездочном отеле по системе «все включено» будут стоить как минимум 97 тыс. руб. на двоих с перелетом. В ОАЭ — аналогичный пакет с перелетом и проживанием в 3* на завтраках начинается от 109 тыс. руб. на двоих, сообщили представители туроператора Space Travel.
Там также отмечают, что цена недельного тура в Таиланде (Паттайя) с проживанием в отеле категории 3* стартует от 176 тыс. руб. на двоих. Перелет включен в стоимость. Для сравнения, самые бюджетные недельные туры на Мальдивы стоят уже от 288 тыс. руб., в них входят перелет, проживание в отеле 3* и завтраки.
В свою очередь вице-президент АТОР, гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин назвал топ-5 самых бюджетных путевок внутри страны.
Стоимость трехдневного автобусного тура по Золотому кольцу (Москва — Владимир — Суздаль — Боголюбово и обратно), включая двухразовое питание и экскурсионную программу, составит от 30 тыс. на двоих. Санкт-Петербург — от 38 тыс. на двоих за три-четыре дня. Сюда входит проезд (билет на поезд Москва — Санкт-Петербург и обратно), проживание в отеле 3*, питание (завтраки), а также экскурсионная программа, — привел эксперт два самых доступных направления.
На третьем месте оказались прибрежные отели Сочи. Здесь недельный отдых с перелетом, трехзвездочным номером и завтраками обойдется на двоих минимум в 70 тыс. руб., говорит Ромашкин. А вот на горнолыжный курорт «Красная Поляна» цены сейчас близки к максимальным из-за высокого сезона, который продлится до конца марта. Недельная поездка на двоих с перелетом, проживанием в отеле 3*, завтраками и катанием на лыжах будет стоить 100–110 тыс. руб.
Замыкают пятерку направлений Кавказские Минеральные Воды. Десятидневный тур с перелетом, а также проживанием, лечением в санатории и 4-5-разовым питанием будет стоить от 140 тыс. руб. на двоих.
Ранее, как сообщала НСН, назван способ снизить цены на туры по России.
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