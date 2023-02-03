Россиянам рассказали, где дешевле всего можно отдохнуть этой весной

Самыми доступными направлениями для весеннего отдыха за рубежом названы Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Среди предложений внутри страны — это туры по Золотому кольцу и Санкт-Петербургу. Такие данные привели в Ассоциации туроператоров России (АТОР), а также в компаниях Space Travel и «Дельфин», сообщает NEWS.ru.

Издание отмечает, что отдых за границей в марте — мае будет не сильно дороже, чем в России.

Так, в Турции стоимость недельных туров на двоих начинается от 79 тыс. руб. В пакет входят перелет на регулярных рейсах, проживание в отеле 4* и завтраки. Египет (Шарм-эш-Шейх) — семь ночей и восемь дней в пятизвездочном отеле по системе «все включено» будут стоить как минимум 97 тыс. руб. на двоих с перелетом. В ОАЭ — аналогичный пакет с перелетом и проживанием в 3* на завтраках начинается от 109 тыс. руб. на двоих, сообщили представители туроператора Space Travel.