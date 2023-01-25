В Турции рассказали об особенностях российских и европейских туристов
Российские туристы в Турции часто бронируют большие виллы и оставляют щедрые чаевые в отличие от европейцев. Об этом сообщил портал TourDom со ссылкой на менеджера премиального турецкого отеля Vogue Bodrum Мустафу Халида.
Он отметил, что европейские туристы экономят на размещении и, как правило, оставляют один евро на чай. Халид добавил, что массовое бронирование туров на летний сезон российскими отдыхающими ожидается в марте.
Портал отмечает, что ранее не работавшие с российскими путешественниками отели готовы принять в грядущем сезоне отдыхающих из России. При этом аналитики полагают, что стоимость проживания в отелях Турции увеличится.
Ранее министр туризма и спорта Таиланда Пипат Ратчакитпракан заявил, что страна к 2027 году планирует принимать до 80 млн зарубежных туристов в год. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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