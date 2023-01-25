Назван способ снизить цены на туры по России

Он назвал это «долгожданной новостью». «Эта мера была очень нужна, поскольку вся фискальная нагрузка ложилась на туроператора без возможности возмещения от поставщиков. Особенно остро стоял вопрос после того, как льготу по НДС получили гостиницы, и туроператоры стали единственным звеном в отрасли, которое платило НДС», — заявил Уманский.

Отмечается, что обнуление НДС позволит туроператорам снизить цены на турпродукт. Также туроператоры смогут продолжить развивать и расширять свой бизнес в России: будет расти ассортимент предложений, количество новых турпродуктов, будут формироваться более сложные и интересные туры.

24 января на совещании с президентом России министр экономического развития Максим Решетников предложил с 1 января 2023 и до июля 2027 года освободить туроператоров от уплаты НДС на туры по России, включая поездки российских граждан и иностранных туристов. Отмечается, что Министерство финансов данное предложение поддержало.

Член президиума «Альянса туристических агентств РФ» Алексан Мкртчян в беседе с НСН рассказал, что в 2023 году на фоне закрытой Европы и сложностей с авиасообщением цены на популярные среди россиян направления вырастут до 40%.

