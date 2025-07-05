В ГД разработали законопроект о более частом прикреплении к поликлиникам

Автором инициативы выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, такое нововведение поможет гражданам выбирать более доступные для них медицинские учреждения. Депутат также отметил, что это позволит усилить эффективность предоставляемых услуг.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева напомнила, что в России упростили продажу ипотечного жилья, купленного при использовании материнского капитала, передает Теlegram-канал «Радиоточка НСН».