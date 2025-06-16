Госдума рассмотрит ужесточение наказаний за преступления против медработников

Госдума рассмотрит проект закона об ужесточении наказаний за преступления против медицинских работников, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

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По его словам, инициатива должна усилить уголовную ответственность для тех, кто совершает преступления в отношении медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей.

Парламентарий отметил, что медики нуждаются в защите на фоне «пугающей правоприменительной практики и статистики».

Ранее житель Москвы напал на врачей скорой помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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