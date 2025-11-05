«Когда компании ищут уникальную экспертизу, они дают заработную плату выше и удаленный формат работы. Это ситуации, когда нужно привлечь определенного эксперта с конкретными знаниями. Если говорить про классические вакансии, зарплаты одинаковые, даже на удаленке она ниже. Это касается операторов баз данных, маркетологов и так далее. Где на удаленке можно заработать больше? Когда формат оплаты сдельный. Человек в таком случае может начать зарабатывать больше. Но это связано с тем, что человек просто больше времени тратит на работу. Работа в офисе более четко регламентирована в этом смысле», - пояснил он.

Он рассказал, кто сегодня чаще всего работает удаленно.

«Удаленный формат работы чаще всего предлагается для бухгалтеров, юристов, экономистов, для маркетинга и IT. Также в инженерных специальностях есть удаленные варианты работы, в научной деятельности. Ситуация такова, что кандидатов становится больше, а вакансий меньше. Поэтому количество удаленных вакансий уменьшается, так как работодатель чувствует себя комфортнее, если человек приходит в офис. Растет число гибридных предложений, если компания хочет привлечь молодые кадры, для которых это важный фактор при выборе работодателя», - добавил собеседник НСН.

Сейчас во всем мире наблюдается тренд на отказ от удаленной работы, сказал в эфире НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

