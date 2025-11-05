Молодые и уникальные: Кого готовы отпустить на «удалёнку» в России
Количество удаленных вакансий в России уменьшается, так как работодатель чувствует себя комфортнее, если человек приходит в офис, заявил НСН Александр Ветерков.
Компании готовы платить больше и перевести человека на удаленный формат работы только в случае уникальной экспертизы сотрудника, заявил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в беседе с НСН.
«Премия» за дистанционную занятость в России доходит до 25–35%, отмечается в расчетах ВШЭ. Рост зарплат на удаленке эксперты объясняют тем, что увеличивается производительность, сокращаются траты компаний на офис и оборудование (эти деньги направляются на повышение выплат), а также тем, что переводят на этот режим, как правило, самых ценных сотрудников, пишут «Известия». Ветерков уверен, что это лишь единичные случаи.
«Когда компании ищут уникальную экспертизу, они дают заработную плату выше и удаленный формат работы. Это ситуации, когда нужно привлечь определенного эксперта с конкретными знаниями. Если говорить про классические вакансии, зарплаты одинаковые, даже на удаленке она ниже. Это касается операторов баз данных, маркетологов и так далее. Где на удаленке можно заработать больше? Когда формат оплаты сдельный. Человек в таком случае может начать зарабатывать больше. Но это связано с тем, что человек просто больше времени тратит на работу. Работа в офисе более четко регламентирована в этом смысле», - пояснил он.
Он рассказал, кто сегодня чаще всего работает удаленно.
«Удаленный формат работы чаще всего предлагается для бухгалтеров, юристов, экономистов, для маркетинга и IT. Также в инженерных специальностях есть удаленные варианты работы, в научной деятельности. Ситуация такова, что кандидатов становится больше, а вакансий меньше. Поэтому количество удаленных вакансий уменьшается, так как работодатель чувствует себя комфортнее, если человек приходит в офис. Растет число гибридных предложений, если компания хочет привлечь молодые кадры, для которых это важный фактор при выборе работодателя», - добавил собеседник НСН.
Сейчас во всем мире наблюдается тренд на отказ от удаленной работы, сказал в эфире НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
