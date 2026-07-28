Эксперты АТОР дали важный совет туристам по сбору ручной клади

Сбор ручной клади следует начинать с изучения правил конкретного авиаперевозчика, а не с выбора вещей. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» предупредили эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Представители отрасли отметили, что лимиты по весу и габаритам сильно разнятся. У некоторых компаний допускается только пять килограммов, тогда как другие разрешают десять. Лоукостеры часто проверяют сумки калибратором, поэтому измерять и взвешивать багаж лучше заранее в домашних условиях.