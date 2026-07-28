Профессор оценил прогресс в борьбе с раком за последнее десятилетие

За последние десять лет человечество сделало колоссальный шаг в онкологии, превратив многие ранее смертельные диагнозы в хронические или полностью излечимые состояния. Такую оценку в беседе с «Лентой.ру» дал доктор медицинских наук и профессор Александр Серяков.

По словам медика, в России доля пациентов, победивших болезнь или находящихся в ремиссии более пяти лет, увеличилась с 52,9% в 2015 году до 60,1% в 2024 году. Одногодичная летальность упала до исторического минимума в 16,7%, а выявление патологии на ранних стадиях достигло отметки в 61,4%.