Профессор оценил прогресс в борьбе с раком за последнее десятилетие

За последние десять лет человечество сделало колоссальный шаг в онкологии, превратив многие ранее смертельные диагнозы в хронические или полностью излечимые состояния. Такую оценку в беседе с «Лентой.ру» дал доктор медицинских наук и профессор Александр Серяков.

По словам медика, в России доля пациентов, победивших болезнь или находящихся в ремиссии более пяти лет, увеличилась с 52,9% в 2015 году до 60,1% в 2024 году. Одногодичная летальность упала до исторического минимума в 16,7%, а выявление патологии на ранних стадиях достигло отметки в 61,4%.

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Наиболее ярким примером прогресса специалист назвал метастатическую меланому. Если раньше она считалась практически неизлечимой, то сегодня благодаря иммунотерапии пятилетняя выживаемость достигает 60%. При ранней диагностике на первой стадии выздоровление наступает в 90-95% случаев, а нулевая стадия излечима полностью.

Медицина также перешла от универсальной химиотерапии к персонализированным методам, когда таргетные препараты блокируют рост раковых клеток, а иммунитет обучается блокировать опухоль самостоятельно.

Академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН ранее назвал основные причины развития онкологии, включив в список курение, инфекции, алкоголь, ожирение и малоподвижный образ жизни.

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Фото: mos.ru
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