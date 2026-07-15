Если в 2025 году тарифы на домашний интернет выросли на 5-7%, то в первой половине 2026 года показатель в зависимости от оператора и региона увеличился на 10-20%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов, которые связывают более заметную индексацию с увеличением нагрузки на фиксированные сети из-за ограничений мобильного интернета весной и с ростом операционных расходов. Муртазин отметил, что рост тарифов продолжится до конца года.

«Подорожание отстает от реальной инфляции. Изменение стоимости зависит от конкретного региона. Растет стоимость оборудования, оптики, электричества, также растет заработная плата. Все вместе приводит к тому, что мы видим рост до 20% в среднем. По итогам этого года он будет примерно таким. Для кого-то цены повышались, для кого-то – нет. Это не единомоментный процесс. Это также логичное развитие, сдерживать рост цен – популизм. У нас чиновники уже поиграли, телеком живет без денег, сети сыплются. Поэтому нельзя говорить о дальнейшем сдерживании цен. По итогам года тоже будет рост. Но этого все равно недостаточно – телеком как сыпался, так и будет сыпаться», - сказал он.

Ранее доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко сообщал НСН, что по ценам на интернет ударил дефицит комплектующих для телеком-оборудования, и пользователям приходится больше платить.

