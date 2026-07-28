В России расширили перечень автомобилей для работы в такси
Перечень автомобилей, разрешенных для работы в такси в России, был расширен за счет добавления шести новых моделей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства промышленности и торговли РФ.
В актуализированный список вошли модели Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7 и Jeland J6. Производство данных транспортных средств локализовано на территории страны в рамках специальных инвестиционных контрактов.
Соответствующее распоряжение правительства уже подписано и размещено на официальном портале правовой информации. Обновленная редакция перечня полностью соответствует третьему критерию действующего закона о локализации такси, подчеркнули в Минпромторге.
О намерении расширить перечень автомобилей, подпадающих под критерии закона о локализации такси, в ведомстве сообщили 8 июля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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