В РПЦ сообщили о крещении 65 тысяч бойцов в зоне СВО

С февраля 2022 года священнослужители крестили более 65 тысяч военнослужащих в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил РИА Новости представитель Русской православной церкви иерей Георгий Шабалов.

По словам священники, абсолютное большинство бойцов, участвующих в спецоперации, являются крещеными. Кто-то принял таинство в детстве, а кто-то пришел к вере уже в сознательном возрасте. Для обеспечения духовных нужд военных в зону проведения спецоперации выезжали более 3,5 тысячи священников, которые совершают церковные обряды и проводят специальные беседы перед крещением.