В РПЦ сообщили о крещении 65 тысяч бойцов в зоне СВО

С февраля 2022 года священнослужители крестили более 65 тысяч военнослужащих в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил РИА Новости представитель Русской православной церкви иерей Георгий Шабалов.

По словам священники, абсолютное большинство бойцов, участвующих в спецоперации, являются крещеными. Кто-то принял таинство в детстве, а кто-то пришел к вере уже в сознательном возрасте. Для обеспечения духовных нужд военных в зону проведения спецоперации выезжали более 3,5 тысячи священников, которые совершают церковные обряды и проводят специальные беседы перед крещением.

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«Священники востребованы, к ним относятся с уважением. За годы СВО они заслужили свой авторитет», – подчеркнул Шабалов.

Иерей также отметил, что многие люди называют себя верующими, но имеют разные представления о религии. В этой связи главная задача священнослужителей заключается в том, чтобы помочь бойцу найти правильный духовный путь, оказать ему моральную поддержку и ответить на все возникающие вопросы.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия на поле боя будет действовать аккуратно и настойчиво, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
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