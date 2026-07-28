Средства ПВО отразили атаку 112 дронов ВСУ на регионы России

Дежурные расчеты ПВО сбили дроны над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Рязанской и Тульской областей.

Кроме того, украинские БПЛА были уничтожены в Московском регионе, над Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Утром 28 июля в Минобороны сообщили, что над Россией было нейтрализовали 356 украинских дронов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

