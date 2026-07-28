Средства ПВО отразили атаку 112 дронов ВСУ на регионы России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 112 украинских беспилотных летательных аппаратов над 11 регионами России. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Операция по перехвату воздушных целей проводилась в течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве.

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Дежурные расчеты ПВО сбили дроны над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Рязанской и Тульской областей.

Кроме того, украинские БПЛА были уничтожены в Московском регионе, над Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Утром 28 июля в Минобороны сообщили, что над Россией было нейтрализовали 356 украинских дронов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Ягодкин Дмитрий
ТЕГИ:БеспилотникиМинобороны РФПВО

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