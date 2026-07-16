Нулевой баланс сим-карт: Как идеи Минцифры повлияют на абонентов и операторов

Сегодня сим-карту можно приобрести только после предъявления паспорта, так что не так важно, есть ли на ней деньги, сказал НСН Денис Кусков.

Генеральный директор информационно‑аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил НСН, что ограничения, связанные с продажей сим‑карт с деньгами на балансе, в целом полезны, но вряд ли кардинально изменят ситуацию на рынке.

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В России предлагают отказаться от продажи сим-карт с заранее зачисленными средствами, пишут «Известия». Как следует из законопроекта «Антифрод 3.0», подготовленного Минцифры, симки будут реализовываться с нулевым балансом, а пополнить счет можно будет только после заключения договора с оператором. Кусков отметил, что сегодня и так невозможно воспользоваться сим-картой без подписанного договора.

«Минцифры проводит планомерную политику по защите граждан от мошенничества. Большая часть этих нововведений играет положительную роль. С точки зрения продажи сим‑карт со средствами на балансе, думаю, это не сильно изменит ситуацию. В нашем законе прописано, что для получения сим‑карты необходимо подписать договор с указанием паспортных данных. На 100 рублей на счету много не сделаешь — даже тарифный план не подключить. Может быть, есть какие‑то отдельные случаи, когда можно воспользоваться подобными услугами, но я о таком не слышал», — сказал собеседник НСН.
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По его словам, практика операторов связи по начислению средств на счёт новых абонентов не наносит ущерба бизнесу операторов.

«Раньше операторы, привлекая новых клиентов, давали даже больше денег на счёт. По сути, операторы ни в чём себя не ущемляют. Те деньги, которые даются абоненту, не дарятся ему. Ообой потери у операторов нет, потому что абоненты всё равно будут пользоваться связью. Не думаю, что это как‑то ударит по бизнесу. Это больше направлено на безопасность», — добавил Кусков.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сказал НСН, что подорожание оборудования и рост заработной платы неизбежно отражаются на тарифах, и сдерживать их дальше невозможно.

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ФОТО: ТАСС/Елков Олег
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