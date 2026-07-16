В России предлагают отказаться от продажи сим-карт с заранее зачисленными средствами, пишут «Известия». Как следует из законопроекта «Антифрод 3.0», подготовленного Минцифры, симки будут реализовываться с нулевым балансом, а пополнить счет можно будет только после заключения договора с оператором. Кусков отметил, что сегодня и так невозможно воспользоваться сим-картой без подписанного договора.

«Минцифры проводит планомерную политику по защите граждан от мошенничества. Большая часть этих нововведений играет положительную роль. С точки зрения продажи сим‑карт со средствами на балансе, думаю, это не сильно изменит ситуацию. В нашем законе прописано, что для получения сим‑карты необходимо подписать договор с указанием паспортных данных. На 100 рублей на счету много не сделаешь — даже тарифный план не подключить. Может быть, есть какие‑то отдельные случаи, когда можно воспользоваться подобными услугами, но я о таком не слышал», — сказал собеседник НСН.