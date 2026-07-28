СМИ: Сенат США согласовал законопроект о санкциях против России

Двухпартийная группа сенаторов Конгресса США достигла согласия по законопроекту об ужесточении санкций в отношении России. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Новая версия документа предлагает ввести ограничения против высшего политического и военного руководства РФ (включая президента Владимира Путина), государственных компаний и иностранных предприятий, оказывающих поддержку оборонно-промышленному комплексу. Также под удар могут попасть Центробанк, Сбербанк, Газпромбанк и крупнейшие энергетические проекты, включая «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ».