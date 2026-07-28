СМИ: Сенат США согласовал законопроект о санкциях против России
Двухпартийная группа сенаторов Конгресса США достигла согласия по законопроекту об ужесточении санкций в отношении России. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на публикацию Bloomberg.
Новая версия документа предлагает ввести ограничения против высшего политического и военного руководства РФ (включая президента Владимира Путина), государственных компаний и иностранных предприятий, оказывающих поддержку оборонно-промышленному комплексу. Также под удар могут попасть Центробанк, Сбербанк, Газпромбанк и крупнейшие энергетические проекты, включая «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ».
Вместо ранее обсуждавшихся 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих российские энергоресурсы, авторы инициативы предлагают обложить 100-процентными тарифами пять крупнейших покупателей российской нефти и газа. Дополнительные ограничения коснутся государств, которые якобы помогают Москве обходить западные запреты в энергетической сфере.
Процедурное голосование по документу запланировано на ночь с 28 на 29 июля по московскому времени, и существует высокая вероятность его официального принятия Сенатом уже на этой неделе.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен поддержать одобрение законопроекта об ужесточении санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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