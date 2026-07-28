Составлен рейтинг депутатов ГД по числу поданных законопроектов
Госдума завершила работу восьмого созыва, а самым активным депутатом по количеству поданных на рассмотрение законопроектов за пять лет оказался Ярослав Нилов, который в июне 2025 года был исключен из ЛДПР, сообщают «Ведомости».
Нилов разработал 670 законопроектов, из которых Госдума приняла 15,7%. Второе место занял Алексей Диденко из ЛДПР с 599 инициативами (принято 9,8%). На третьем месте рейтинга расположился Дмитрий Гусев из «Справедливой России» с 589 законопроектами и результативностью в 9%.
Четвертое место у нынешнего омбудсмена Яны Лантратовой, которая была депутатом от «Справедливой России» до 14 мая 2026 года. Она предложила 587 законопроектов (принято 18,4%). На пятой строчке рейтинга оказался глава фракции «Справедливой России» Сергей Миронов с 577 законопроектами, из которых принятыми оказались только 8,7%.
Благодаря фракционному принципу поддержки представители ЛДПР и «Справедливой России» заняли первые два десятка мест в списке. Первый единоросс в этом рейтинге, глава комитета по безопасности Василий Пискарев, оказался лишь на 33-й позиции. Однако его эффективность составила 86% принятых законопроектов.
Председатель Госдумы Вячеслав Володина ранее сообщил, что за пять лет Госдума приняла 2980 федеральных законов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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