Составлен рейтинг депутатов ГД по числу поданных законопроектов

Госдума завершила работу восьмого созыва, а самым активным депутатом по количеству поданных на рассмотрение законопроектов за пять лет оказался Ярослав Нилов, который в июне 2025 года был исключен из ЛДПР, сообщают «Ведомости».

Нилов разработал 670 законопроектов, из которых Госдума приняла 15,7%. Второе место занял Алексей Диденко из ЛДПР с 599 инициативами (принято 9,8%). На третьем месте рейтинга расположился Дмитрий Гусев из «Справедливой России» с 589 законопроектами и результативностью в 9%.

Четвертое место у нынешнего омбудсмена Яны Лантратовой, которая была депутатом от «Справедливой России» до 14 мая 2026 года. Она предложила 587 законопроектов (принято 18,4%). На пятой строчке рейтинга оказался глава фракции «Справедливой России» Сергей Миронов с 577 законопроектами, из которых принятыми оказались только 8,7%.