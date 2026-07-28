В Совфеде оценили изменение отношения Трампа к Зеленскому

России не следует обращать внимания на перепады настроения президента США Дональда Трампа, который вновь стал оптимистично настроен по отношению к Владимиру Зеленскому. Об этом в беседе с «Лента.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор посоветовал спокойно относиться к подобным высказываниям, отметив, что Трампа накручивают западноевропейские союзники Киева. По словам парламентария, французы, британцы и немцы уверяют главу Белого дома в почти одержанной победе Украины на поле боя, что является откровенной ложью.