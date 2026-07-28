В Совфеде оценили изменение отношения Трампа к Зеленскому
России не следует обращать внимания на перепады настроения президента США Дональда Трампа, который вновь стал оптимистично настроен по отношению к Владимиру Зеленскому. Об этом в беседе с «Лента.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Сенатор посоветовал спокойно относиться к подобным высказываниям, отметив, что Трампа накручивают западноевропейские союзники Киева. По словам парламентария, французы, британцы и немцы уверяют главу Белого дома в почти одержанной победе Украины на поле боя, что является откровенной ложью.
Джабаров подчеркнул, что если Трамп действительно настроен оптимистично, ему следует предложить реальный способ прекращения войны. Те варианты заморозки конфликта, которые рассматривает Киев, Россию не устраивают. Украинская сторона стремится взять передышку, чтобы пополнить запасы оружия и боеприпасов, а также восстановить ряды вооруженных сил.
Сенатор добавил, что мнение американского лидера может меняться по несколько раз в день. В связи с этим России необходимо продолжать выполнять поставленные верховным главнокомандующим задачи, не оглядываясь на чужое настроение и сохраняя собственную политическую линию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Шнуров лишился своего любимого надувного гуся после концерта в Пскове
- Профессор оценил прогресс в борьбе с раком за последнее десятилетие
- В Совфеде оценили изменение отношения Трампа к Зеленскому
- Эксперты АТОР дали важный совет туристам по сбору ручной клади
- European Gymnastics допустил россиян к соревнованиям с флагом
- Средства ПВО отразили атаку 112 дронов ВСУ на регионы России
- В России расширили перечень автомобилей для работы в такси
- Автоюрист заявил, что инспектор не должен сам измерять номера на авто
- Составлен рейтинг депутатов ГД по числу поданных законопроектов
- В РПЦ сообщили о крещении 65 тысяч бойцов в зоне СВО