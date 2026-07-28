В случае с остановленной за слишком «жирные» автомобильные номера москвичкой должна была быть назначена экспертиза. Об этом НСН рассказал вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.

Москвичку хотели лишить прав за слишком «жирные номера», сообщает «Мослента». Видео распространилось в Telegram-каналах. Так, инспекторы ДПС остановили девушку на улице 1905 года за «болд-номера». Оказывается, они были сделаны не по ГОСТу, и за это нарушение может грозить лишение прав до полугода. На видео инспектор линейкой замеряет толщину цифр и букв и отмечает, что толщина «составляет 62 мм, а должно быть 58».