European Gymnastics допустил россиян к соревнованиям с флагом

Внеочередная генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) ратифицировала участие российских спортсменов на своих соревнованиях с национальной символикой. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации гимнастики России.

Для турниров, права на проведение которых были получены до 28 июля 2026 года, может использоваться специальный переходный порядок. Он применим только в тех случаях, когда законодательство или требования властей принимающей страны не позволяют демонстрировать государственную символику.