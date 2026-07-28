European Gymnastics допустил россиян к соревнованиям с флагом
Внеочередная генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) ратифицировала участие российских спортсменов на своих соревнованиях с национальной символикой. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации гимнастики России.
Для турниров, права на проведение которых были получены до 28 июля 2026 года, может использоваться специальный переходный порядок. Он применим только в тех случаях, когда законодательство или требования властей принимающей страны не позволяют демонстрировать государственную символику.
При этом такой порядок касается исключительно использования символики и не влияет на общий допуск российских атлетов к соревнованиям в Европе, уточнили в федерации.
Временные ограничения для российских и белорусских спортсменов были введены международным союзом (World Gymnastics) в марте 2022 года по рекомендации МОК. Ранее в мае исполкомэтой организации уже разрешил отечественным атлетам участвовать в международных стартах под национальным флагом и гимном.
Во вторник, 28 июля, к международным соревнованиям с флагом и гимном допустили российских многоборцев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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