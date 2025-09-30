Китайский робот Володя был принят на работу в Госдуму

По его словам, робот является китайской разработкой, однако программное обеспечение «будут импортозамещать».

Свинцов отметил, что Володя будет физическим помощником. Ему предстоит «раздавать атрибутику, выезжать вместе с депутатом в регионы, таскать чемоданы».

«Мы его к документам не допускаем», — заключил он.

Ранее сооснователь компании «Промобот» Олег Кивокурцев заявил «Радиоточке НСН», что роботы-помощники являются дорогим и невостребованным товаром на рынке робототехники, поэтому в ближайшее время массового спроса на них ожидать не стоит.