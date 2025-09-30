Китайский робот Володя был принят на работу в Госдуму
Робот-помощник по имени Володя появился у депутата Госдумы Андрея Свинцова. Об этом сам парламентарий рассказал «Газете.Ru».
По его словам, робот является китайской разработкой, однако программное обеспечение «будут импортозамещать».
Свинцов отметил, что Володя будет физическим помощником. Ему предстоит «раздавать атрибутику, выезжать вместе с депутатом в регионы, таскать чемоданы».
«Мы его к документам не допускаем», — заключил он.
Ранее сооснователь компании «Промобот» Олег Кивокурцев заявил «Радиоточке НСН», что роботы-помощники являются дорогим и невостребованным товаром на рынке робототехники, поэтому в ближайшее время массового спроса на них ожидать не стоит.
