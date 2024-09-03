Россиянам рассказали, где в России можно посетить виноградники

На втором месте по числу виноградников идет Крым. На сегодняшний день порядка двадцати тысяч гектаров земли усажены виноградом. Одним из самых популярных сортов является кокур белый, который сейчас возрождают крымские виноделы. Тройку лидером замыкает Ростовская область. Там в Долине Дона когда-то казаки начали развивать виноделие. Сейчас регион представлен множеством местных сортов.

В Дагестане виноделие начало развиваться сравнительно недавно. Эксперты говорят, что у региона есть большой потенциал. Говоря о винном туризме в «Туту» также отметили такие регионы, как Ставрополье, Адыгея, Волгоградская и Самарская области.

Ранее эксперты рассказали, когда ни в коем случае нельзя есть виноград, напоминает «Свободная пресса».

