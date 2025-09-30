«Я слушаю подкасты уже очень давно, а музыку слушаю редко. Для меня музыка – это то, что нужно слушать в хорошей атмосфере, сесть вечером в пятницу, налить себе бокальчик, слушать и наслаждаться самим фактом прослушивания. Когда ты трясешься в транспорте, тебе не до музыки совсем, поэтому ты пытаешься расслабиться с помощью подкаста про картошку, рыбалку или что-то еще. История, конечно, нас всех объединяет, исторические подкасты любят все. Это просто какой-то расслабляющий голос, который звучит на фоне. Я и на радио обычно слушаю не музыку, а голосовое что-то», - отметил он.

Кармунин добавил, что сегодня музыку постоянно слушают только молодые люди.

«Только подростки слушают музыку в любой момент времени. А человек постарше музыку воспринимает как поход в театр. Между делом люди слушают, конечно, подкасты. А этого времени «между делом», конечно, больше у обычных работающих людей», - заключил собеседник НСН.

Бум интереса к подкастам в России пришелся на пандемию, при этом интерес к тру-крайму породил большое количество подкастов на эту тему, заявила в интервью НСН шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

